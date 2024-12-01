Общество Mash: Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму 01 декабря 2024 в 11:41 Размер текста - 17 + Ротару перестала бывать в Крыму после 2014 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить 3 млрд рублей, но покупателей не нашлось. Как сообщает Mash, дом певицы находится в поселке городского типа Никита. Жилище Ротару купила еще в 1970-х годах, но после того как в 2014 году Крым вернулся в состав России, перестала бывать там. Трехэтажный отель расположен на набережной Ялты. «Гостиница занимает исторический дом XIX века. Ротару открыла ее в 2009 году», — передает Mash. Новость по теме Сестра уехавшей из России Софии Ротару рассказала о судьбу певицы в эмиграции Ротару ранее пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей, но не нашла покупателя. Сейчас отель не функционирует. Это недвижимое имущество, как и ранее квартиру в Москве, певица переписала на единственного сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить 3 млрд рублей, но покупателей не нашлось. Как сообщает Mash, дом певицы находится в поселке городского типа Никита. Жилище Ротару купила еще в 1970-х годах, но после того как в 2014 году Крым вернулся в состав России, перестала бывать там. Трехэтажный отель расположен на набережной Ялты. «Гостиница занимает исторический дом XIX века. Ротару открыла ее в 2009 году», — передает Mash. Ротару ранее пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей, но не нашла покупателя. Сейчас отель не функционирует. Это недвижимое имущество, как и ранее квартиру в Москве, певица переписала на единственного сына. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям