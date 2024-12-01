Mash: Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму

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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, крым, черное море, артек
Ротару перестала бывать в Крыму после 2014 года Фото:

Певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить 3 млрд рублей, но покупателей не нашлось.

Как сообщает Mash, дом певицы находится в поселке городского типа Никита. Жилище Ротару купила еще в 1970-х годах, но после того как в 2014 году Крым вернулся в состав России, перестала бывать там. Трехэтажный отель расположен на набережной Ялты. «Гостиница занимает исторический дом XIX века. Ротару открыла ее в 2009 году», — передает Mash.

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Ротару ранее пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей, но не нашла покупателя. Сейчас отель не функционирует. Это недвижимое имущество, как и ранее квартиру в Москве, певица переписала на единственного сына.

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Певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить 3 млрд рублей, но покупателей не нашлось. Как сообщает Mash, дом певицы находится в поселке городского типа Никита. Жилище Ротару купила еще в 1970-х годах, но после того как в 2014 году Крым вернулся в состав России, перестала бывать там. Трехэтажный отель расположен на набережной Ялты. «Гостиница занимает исторический дом XIX века. Ротару открыла ее в 2009 году», — передает Mash. Ротару ранее пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей, но не нашла покупателя. Сейчас отель не функционирует. Это недвижимое имущество, как и ранее квартиру в Москве, певица переписала на единственного сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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