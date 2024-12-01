Mash: Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму

Певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить 3 млрд рублей, но покупателей не нашлось.
Как сообщает Mash, дом певицы находится в поселке городского типа Никита. Жилище Ротару купила еще в 1970-х годах, но после того как в 2014 году Крым вернулся в состав России, перестала бывать там. Трехэтажный отель расположен на набережной Ялты. «Гостиница занимает исторический дом XIX века. Ротару открыла ее в 2009 году», — передает Mash.
Ротару ранее пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей, но не нашла покупателя. Сейчас отель не функционирует. Это недвижимое имущество, как и ранее квартиру в Москве, певица переписала на единственного сына.
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