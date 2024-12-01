В Белом доме раскрыли последний план Байдена по Украине перед уходом

Салливан: США предоставит Киеву все ресурсы для укрепления позиций на поле боя
© Служба новостей «URA.RU»
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Джейк Салливан заявил, что США предоставят Украине все необходимые ресурсы для укрепления ее позиций на поле боя
Джейк Салливан заявил, что США предоставят Украине все необходимые ресурсы для укрепления ее позиций на поле боя Фото:
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США планируют предоставить Киеву максимально возможные ресурсы для укрепления его позиций на поле боя и в дипломатических переговорах. Об этом сообщил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена — прим. ред. URA.RU) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров», — заявил Салливан в беседе с телеканалом CNN.

Советник американского главы также подчеркнул, что усиление военного потенциала Украины является ключевым компонентом для обеспечения успеха страны в будущих дипломатических инициативах. По его словам, эта политика направлена на то, чтобы Украина могла эффективнее отстаивать свои интересы на международной арене.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон планирует расширить объем военной помощи Киеву. Новые пакеты поддержки будут включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронетехнику.

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США планируют предоставить Киеву максимально возможные ресурсы для укрепления его позиций на поле боя и в дипломатических переговорах. Об этом сообщил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена — прим. ред. URA.RU) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров», — заявил Салливан в беседе с телеканалом CNN. Советник американского главы также подчеркнул, что усиление военного потенциала Украины является ключевым компонентом для обеспечения успеха страны в будущих дипломатических инициативах. По его словам, эта политика направлена на то, чтобы Украина могла эффективнее отстаивать свои интересы на международной арене. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон планирует расширить объем военной помощи Киеву. Новые пакеты поддержки будут включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронетехнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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