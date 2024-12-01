01 декабря 2024

Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Действия Зеленского имели явные признаки рейдерства, заявил украинский бизнесмен Фото:

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в рейдерском захвате нефтегазовой компании «Укрнафта». По его словам, этот акт был маскирован под национализацию. Об этом Коломойский сообщил в интервью украинскому информационному агентству УНИАН.

«В своей речи в Верховной раде, посвященной „плану стойкости“, Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что „Укрнафта“ прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом», — сказал бизнесмен в интервью агентству УНИАН. Коломойский утверждает, что действия Зеленского были направлены на захват контроля над компанией.

Коломойский также добавил, что отчуждение акций «Укрнафты» в конце 2022 года было осуществлено через личное вмешательство Зеленского. Бизнесмен считает, что это было сделано из желания президента и его ближайшего окружения взять компанию под свой контроль. Эти действия, по мнению Коломойского, имели явные признаки рейдерства.

В ноябре 2022 года активы компании «Укрнафта», которые находились в собственности предприятий, принадлежащих Коломойскому были изъяты в пользу государства. Данное решение было основано на законе, принятом в сентябре 2022 года, который предусматривает конфискацию имущества, имеющего стратегическое значение для обороны страны, в период военного или чрезвычайного положения. На данный момент основным акционером «Укрнафты» является «Нафтогаз Украины», контролирующий более 50% акций компании. Активы бизнесмена арестованы в РФ. Кроме того, суд в федеральную собственность взыскал 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд рублей.

*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в рейдерском захвате нефтегазовой компании «Укрнафта». По его словам, этот акт был маскирован под национализацию. Об этом Коломойский сообщил в интервью украинскому информационному агентству УНИАН. «В своей речи в Верховной раде, посвященной „плану стойкости“, Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что „Укрнафта“ прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом», — сказал бизнесмен в интервью агентству УНИАН. Коломойский утверждает, что действия Зеленского были направлены на захват контроля над компанией. Коломойский также добавил, что отчуждение акций «Укрнафты» в конце 2022 года было осуществлено через личное вмешательство Зеленского. Бизнесмен считает, что это было сделано из желания президента и его ближайшего окружения взять компанию под свой контроль. Эти действия, по мнению Коломойского, имели явные признаки рейдерства. В ноябре 2022 года активы компании «Укрнафта», которые находились в собственности предприятий, принадлежащих Коломойскому были изъяты в пользу государства. Данное решение было основано на законе, принятом в сентябре 2022 года, который предусматривает конфискацию имущества, имеющего стратегическое значение для обороны страны, в период военного или чрезвычайного положения. На данный момент основным акционером «Укрнафты» является «Нафтогаз Украины», контролирующий более 50% акций компании. Активы бизнесмена арестованы в РФ. Кроме того, суд в федеральную собственность взыскал 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд рублей. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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