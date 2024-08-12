Активы Коломойского*, который сделал Зеленского президентом, арестовали в РФ

Арест наложен на активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Об этом свидетельствуют данные из банка данных исполнительных производств.
«Решение о наложении ареста принято на основании исполнительного производства, открытого по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи от 25 января 2024 года», — указано в банке данных. Информацию передает ТАСС. Там уточнили, что такие же ограничения коснулись его партнеров.
Как ранее сообщалось, Кошехабльский районный суд Адыгеи в закрытом режиме рассмотрел материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к Коломойскому и его партнерам. Суд первой инстанции принял решение о запрете деятельности их объединения и конфискации активов в России. Ранее Коломойского обвинили в организации убийства. Ему грозит пожизненное.
*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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