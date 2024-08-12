Активы Коломойского*, который сделал Зеленского президентом, арестовали в РФ

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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Решение о наложении ареста принято приставами Фото:

Арест наложен на активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Об этом свидетельствуют данные из банка данных исполнительных производств.

«Решение о наложении ареста принято на основании исполнительного производства, открытого по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи от 25 января 2024 года», — указано в банке данных. Информацию передает ТАСС. Там уточнили, что такие же ограничения коснулись его партнеров.

Как ранее сообщалось, Кошехабльский районный суд Адыгеи в закрытом режиме рассмотрел материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к Коломойскому и его партнерам. Суд первой инстанции принял решение о запрете деятельности их объединения и конфискации активов в России. Ранее Коломойского обвинили в организации убийства. Ему грозит пожизненное.

*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов

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Арест наложен на активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. Об этом свидетельствуют данные из банка данных исполнительных производств. «Решение о наложении ареста принято на основании исполнительного производства, открытого по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи от 25 января 2024 года», — указано в банке данных. Информацию передает ТАСС. Там уточнили, что такие же ограничения коснулись его партнеров. Как ранее сообщалось, Кошехабльский районный суд Адыгеи в закрытом режиме рассмотрел материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к Коломойскому и его партнерам. Суд первой инстанции принял решение о запрете деятельности их объединения и конфискации активов в России. Ранее Коломойского обвинили в организации убийства. Ему грозит пожизненное. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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