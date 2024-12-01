Трамп выбрал Массада Булоса на пост советника по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Массада Булоса, американского бизнесмена ливанского происхождения, старшим советником по делам арабских и ближневосточных стран. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп высоко оценил квалификации Булоса для занимаемой должности. «Массад — опытный юрист и уважаемый лидер в сфере бизнеса, он обладает большим опытом работы на международной арене. Массад мастер заключения сделок и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке,» — написал Трамп на своей странице.
Помимо профессиональных достижений, Массад Булос также связан с семьей Трампа через семейные узы, так как его сын Майкл женат на младшей дочери избранного президента Тиффани. Согласно информации портала Axios, Булос играл ключевую роль в связях между Трампом и президентом Палестины Махмудом Аббасом, организовав важные коммуникации между лидерами.
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