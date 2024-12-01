01 декабря 2024

Трамп выбрал Массада Булоса на пост советника по Ближнему Востоку

© Служба новостей «URA.RU»
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Массад Булос сват Дональда Трампа
Массад Булос сват Дональда Трампа Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Массада Булоса, американского бизнесмена ливанского происхождения, старшим советником по делам арабских и ближневосточных стран. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп высоко оценил квалификации Булоса для занимаемой должности. «Массад — опытный юрист и уважаемый лидер в сфере бизнеса, он обладает большим опытом работы на международной арене. Массад мастер заключения сделок и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке,» — написал Трамп на своей странице.

Помимо профессиональных достижений, Массад Булос также связан с семьей Трампа через семейные узы, так как его сын Майкл женат на младшей дочери избранного президента Тиффани. Согласно информации портала Axios, Булос играл ключевую роль в связях между Трампом и президентом Палестины Махмудом Аббасом, организовав важные коммуникации между лидерами.

Ранее URA.RU писало о назначении на должность спецпосланником по Украине пророссийского экс-генерала Кита Келлога. Что известно о генерале и его предложениях по Украине — в материале агентства.

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Избранный президент США Дональд Трамп назначил Массада Булоса, американского бизнесмена ливанского происхождения, старшим советником по делам арабских и ближневосточных стран. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Дональд Трамп высоко оценил квалификации Булоса для занимаемой должности. «Массад — опытный юрист и уважаемый лидер в сфере бизнеса, он обладает большим опытом работы на международной арене. Массад мастер заключения сделок и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке,» — написал Трамп на своей странице. Помимо профессиональных достижений, Массад Булос также связан с семьей Трампа через семейные узы, так как его сын Майкл женат на младшей дочери избранного президента Тиффани. Согласно информации портала Axios, Булос играл ключевую роль в связях между Трампом и президентом Палестины Махмудом Аббасом, организовав важные коммуникации между лидерами. Ранее URA.RU писало о назначении на должность спецпосланником по Украине пророссийского экс-генерала Кита Келлога. Что известно о генерале и его предложениях по Украине — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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