В Екатеринбурге потушили большой пожар на заводе по производству пенопласта

Специалисты полностью ликвидировали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горел цех по производству полистирола. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве. На тушение ушло около 10 часов.
Пожар начался днем 1 декабря. Площадь возгорания составляла до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи советовали не выходить из домов. Из горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Региональная прокуратура рассматривает версию о сломанной сушильной камере, из-за которой мог начаться пожар. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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