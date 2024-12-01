01 декабря 2024

В Екатеринбурге потушили большой пожар на заводе по производству пенопласта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные ликвидировали пламя в районе Кольцово (архивное фото)
Пожарные ликвидировали пламя в районе Кольцово (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Кольцово загорелся завод по производству пенопласта

Специалисты полностью ликвидировали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горел цех по производству полистирола. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве. На тушение ушло около 10 часов.

Пожар начался днем 1 декабря. Площадь возгорания составляла до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи советовали не выходить из домов. Из горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Региональная прокуратура рассматривает версию о сломанной сушильной камере, из-за которой мог начаться пожар. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты полностью ликвидировали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горел цех по производству полистирола. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве. На тушение ушло около 10 часов. Пожар начался днем 1 декабря. Площадь возгорания составляла до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи советовали не выходить из домов. Из горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Региональная прокуратура рассматривает версию о сломанной сушильной камере, из-за которой мог начаться пожар. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...