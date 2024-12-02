Силовики раскрыли планы на логистический узел ВСУ в ДНР

Освобождение Петровки дает ВС РФ возможность оборвать логистический узел ВСУ
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ВС РФ освободили Петровку, что дает возможность развить наступление в сторону населенного пункта Шевченко
ВС РФ освободили Петровку, что дает возможность развить наступление в сторону населенного пункта Шевченко Фото:
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Освобождение села Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) даст российским войскам развить наступление в направлении населенного пункта Шевченко. Об этом рассказали в силовых структурах.

«Теперь ВС РФ будут развивать наступление на поселок Шевченко. <...> Шевченко — это важный логистический узел», — сообщили ТАСС в силовых структурах, дополнив, что через этот поселок проходят важные транспортные маршруты ВСУ.

Поселок Шевченко также обладает важными ландшафтными особенностями. Населенный пункт расположен на высоте, что дает преимущество в обзоре территории. К югу от поселка находится террикон, который используется противником для наблюдения за окрестностями.

Ранее ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Они освободили Петровку и Ильинку.

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Освобождение села Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) даст российским войскам развить наступление в направлении населенного пункта Шевченко. Об этом рассказали в силовых структурах. «Теперь ВС РФ будут развивать наступление на поселок Шевченко. <...> Шевченко — это важный логистический узел», — сообщили ТАСС в силовых структурах, дополнив, что через этот поселок проходят важные транспортные маршруты ВСУ. Поселок Шевченко также обладает важными ландшафтными особенностями. Населенный пункт расположен на высоте, что дает преимущество в обзоре территории. К югу от поселка находится террикон, который используется противником для наблюдения за окрестностями. Ранее ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Они освободили Петровку и Ильинку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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