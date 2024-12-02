Один за другим погибли шесть постояльцев «Дома помощи» на Алтае: что случилось, кто виноват

В четверг, 28 ноября, в социальном центре «Дом Помощи» (организация «Рубикон»), оказывающем помощь бывшим заключенным, было обнаружено тело умершего, сообщил региональный Следственный комитет. Позже из этого же учреждения в больницу были госпитализированы более двадцати человек. В связи с произошедшим было инициировано уголовное расследование. Сегодня стало известно, что количество умерших жителей центра достигло шести человек. О произошедшем в «Доме помощи», причине инфекции и виновных в инциденте — в материале URA.RU.
С чего все началось
В селе Калистратиха Калманского района 28 ноября было обнаружено тело постояльца частной социальной организации «Дом помощи», сообщает региональное управление Следственного комитета. У погибшего были зафиксированы признаки отравления. Позже еще 25 человек были госпитализированы с острым инфекционным гастроэнтероколитом.
Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности и привели к смерти двух или более лиц по неосторожности. Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Число погибших и пострадавших
Количество жертв в «Доме Помощи» возросло до шести человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. В настоящее время 25 человек получают лечение в медицинских стационарах Барнаула. Все пострадавшие являются пенсионерами, среди них присутствуют люди с инвалидностью.
Причина отравлений
Предполагается, что причиной массовых отравлений стала вспышка ротавирусной инфекции. По словам директора центра Алика Гельфенбайна, в настоящий момент проводится расследование обстоятельств происшествия, результаты которого ожидаются на следующей неделе. Врачи взяли необходимые мазки и пробы продуктов питания в социальном центре.
Откуда появилась инфекция
Причиной вспышки инфекции в социальном центре мог стать новый постоялец, считает Наталья, жена арестованного Алика Гельфенбайна, в беседе с РЕН ТВ. По ее словам, продукты питания, закупаемые в обычных торговых точках, вряд ли могли стать источником происшествия.
Также Наталья рассказала, что в центре проживали люди без постоянного места жительства. Она уточнила, что часть из них была направлена в «Рубикон» после выписки из медицинских учреждений, в то время как другие оказались там по решению социальных служб.
Арест директора «Рубикона»»»» Гельфенбайна
Гельфенбайна арестовали 28 ноября на срок в два месяца, сообщает ТАСС. В свою очередь директор центра выразил несогласие с решением суда о заключении под стражу. Гельфенбайн заявил, что не намерен уклоняться от следствия и готов полностью принять на себя ответственность, если его действия будут признаны преступными.
Гельфенбайн ранее привлекался к ответственности
Гельфенбайн три раза заключался под стражу. В ходе видеоинтервью для «Студии Русского христианского радио» он рассказал, что в 17 лет впервые попал в тюрьму за участие в драке, в результате которой пострадало пять человек. Второй раз его осудили за участие в драке, которая привела к смерти человека. В общей сложности он провел в заключении десять лет. После освобождения Гельфенбайн вернулся к церковной деятельности и основал центр «Рубикон».
Чем занимается «Рубикон»
Центр адаптации «Рубикон» был учрежден в 2019 году благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Основная миссия организации заключается в предоставлении всесторонней поддержки лицам, вышедшим на свободу из мест лишения свободы. Текущий проект «Рубикон 2.0» продолжает и расширяет эту работу. Он направлен на помощь в социальной адаптации таких лиц, предоставляя им спектр социальных услуг для того, чтобы облегчить их возвращение к полноценной жизни.
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