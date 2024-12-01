Центральный суд Тюмени продлил срок содержания в СИЗО мужчине, который в октябре кинул в сотрудника кафе Tesla Burger поднос с едой. Об этом URA.RU рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что тюменец будет находиться под стражей до 11 февраля 2025 года.
«Срок содержания под стражей был продлен до 11 февраля 2025 года. Судебное заседание состоялось сегодня», — сообщили агентству в пресс-службе судов.
Ранее агентство писало о том, что в начале октября посетитель кафе Tesla Burger кинул в сотрудника заведения поднос с едой, которая ему не понравилась. Видеозапись инцидента попала сначала в социальные сети, а затем — в СМИ. После того как ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, на мужчину завели уголовное дело за хулиганство. На время следствия он был помещен под стражу.
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