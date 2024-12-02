На курганском границе запретили ввоз 18 тонн казахстанских огурцов в Челябинск

Через курганскую госграницу не пропустили 18 тонн огурцов, которые перевозили из Казахстана в Челябинскую область. Машина с грузом была остановлена из-за отсутствия маркировки на паллетах. Об этом сообщается на сайте уральского Россельхознадзора.
«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Челябинскую область, был запрещен ввоз 18 тонн огурцов. Машина с грузом отправлена обратно в сопредельное государство, а перевозчик привлечен к административной ответственности», — указано на сайте надзорного ведомства.
Машина с партией огурцов была остановлена сотрудниками Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками. Причиной запрета ввоз овощей стало отсутствие маркировки на деревянных паллетах, которые являются подкарантинной продукцией. Перевозчику грозит штраф до 10 тысяч рублей.
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