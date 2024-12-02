На курганском границе запретили ввоз 18 тонн казахстанских огурцов в Челябинск

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В Курганской области запретили ввоз 18 тонн огурцов из Казахастана
В Курганской области запретили ввоз 18 тонн огурцов из Казахастана Фото:

Через курганскую госграницу не пропустили 18 тонн огурцов, которые перевозили из Казахстана в Челябинскую область. Машина с грузом была остановлена из-за отсутствия маркировки на паллетах. Об этом сообщается на сайте уральского Россельхознадзора.

«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Челябинскую область, был запрещен ввоз 18 тонн огурцов. Машина с грузом отправлена обратно в сопредельное государство, а перевозчик привлечен к административной ответственности», — указано на сайте надзорного ведомства. 

Машина с партией огурцов была остановлена сотрудниками Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками. Причиной запрета ввоз овощей стало отсутствие маркировки на деревянных паллетах, которые являются подкарантинной продукцией. Перевозчику грозит штраф до 10 тысяч рублей.

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Через курганскую госграницу не пропустили 18 тонн огурцов, которые перевозили из Казахстана в Челябинскую область. Машина с грузом была остановлена из-за отсутствия маркировки на паллетах. Об этом сообщается на сайте уральского Россельхознадзора. «Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Челябинскую область, был запрещен ввоз 18 тонн огурцов. Машина с грузом отправлена обратно в сопредельное государство, а перевозчик привлечен к административной ответственности», — указано на сайте надзорного ведомства.  Машина с партией огурцов была остановлена сотрудниками Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками. Причиной запрета ввоз овощей стало отсутствие маркировки на деревянных паллетах, которые являются подкарантинной продукцией. Перевозчику грозит штраф до 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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