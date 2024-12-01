Нового мэра Когалыма (ХМАО) выберут 25 декабря 2024 года. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что дума приняла отставку главы города Николая Пальчикова на заседании 2 декабря.
«Заседание конкурсной комиссии и второй этап — голосование депутатов — пройдут 25 декабря. Ожидается, что к новогодним каникулам новый глава города уже вступит в должность», — уточняет инсайдер.
По словам собеседника агентства, Пальчиков не пришел на заседание, на котором депутаты голосовали за сложение полномочий. Подача документов на конкурс по избранию нового градоначальника пройдет с 4 по 18 декабря.
Спикер думы Когалыма Алла Говорищева в беседе URA.RU не назвала сроков избрания нового главы города. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проводят консультации перед тем, как окончательно определиться с кандидатурой нового градоначальника. Николай Пальчиков сложил полномочия 29 ноября, проработав на посту 11 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!