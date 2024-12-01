01 декабря 2024
30 ноября 2024

Главу опорного города «Лукойла» в ХМАО выберут до новогодних каникул. Инсайд

Выборы нового мэра Когалыма пройдут 25 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума Когалыма приняла отставку Николая Пальчикова, руководившего городом 11 лет
Дума Когалыма приняла отставку Николая Пальчикова, руководившего городом 11 лет Фото:

Нового мэра Когалыма (ХМАО) выберут 25 декабря 2024 года. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что дума приняла отставку главы города Николая Пальчикова на заседании 2 декабря.

«Заседание конкурсной комиссии и второй этап — голосование депутатов — пройдут 25 декабря. Ожидается, что к новогодним каникулам новый глава города уже вступит в должность», — уточняет инсайдер.

По словам собеседника агентства, Пальчиков не пришел на заседание, на котором депутаты голосовали за сложение полномочий. Подача документов на конкурс по избранию нового градоначальника пройдет с 4 по 18 декабря.

Спикер думы Когалыма Алла Говорищева в беседе URA.RU не назвала сроков избрания нового главы города. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проводят консультации перед тем, как окончательно определиться с кандидатурой нового градоначальника. Николай Пальчиков сложил полномочия 29 ноября, проработав на посту 11 лет.

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Нового мэра Когалыма (ХМАО) выберут 25 декабря 2024 года. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что дума приняла отставку главы города Николая Пальчикова на заседании 2 декабря. «Заседание конкурсной комиссии и второй этап — голосование депутатов — пройдут 25 декабря. Ожидается, что к новогодним каникулам новый глава города уже вступит в должность», — уточняет инсайдер. По словам собеседника агентства, Пальчиков не пришел на заседание, на котором депутаты голосовали за сложение полномочий. Подача документов на конкурс по избранию нового градоначальника пройдет с 4 по 18 декабря. Спикер думы Когалыма Алла Говорищева в беседе URA.RU не назвала сроков избрания нового главы города. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проводят консультации перед тем, как окончательно определиться с кандидатурой нового градоначальника. Николай Пальчиков сложил полномочия 29 ноября, проработав на посту 11 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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