В Челябинской области расширят список льгот для детей участников СВО

02 декабря 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Военнослужащие-контрактники и их семьи из других регионов могут рассчитывать на поддержку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области студенты, у которых отцы ушли на СВО из других регионов, будут получать ежемесячные выплаты. Об этом 2 декабря сообщил губернатор Алексей Текслер. «Предложение совершенно справедливое и необходимо поправить соответствующую нормативно-правовую базу в регионе», — сказал Текслер во время личной встречи со студентом Челябинского механико-технологического техникума Дмитрием Черкашиным. Информация размещена в telegram-канале правительства Челябинской области. Черкашин сообщил, что его отец ушел на СВО из Ульяновской области. Сам студент прописан в Челябинской области и право на ежемесячные выплаты на территории региона не имеет. «Дал поручение устранить эту несправедливость», — добавил Текслер в своем telegram-канале. С начала СВО депутаты заксобрания Челябинской области практически на каждом заседании принимали законы, направленные на поддержку участников и их семей. В пресс-службе заксобрания региона ранее напомнили о том, что это за выплаты, компенсации и льготы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области студенты, у которых отцы ушли на СВО из других регионов, будут получать ежемесячные выплаты. Об этом 2 декабря сообщил губернатор Алексей Текслер. «Предложение совершенно справедливое и необходимо поправить соответствующую нормативно-правовую базу в регионе», — сказал Текслер во время личной встречи со студентом Челябинского механико-технологического техникума Дмитрием Черкашиным. Информация размещена в telegram-канале правительства Челябинской области. Черкашин сообщил, что его отец ушел на СВО из Ульяновской области. Сам студент прописан в Челябинской области и право на ежемесячные выплаты на территории региона не имеет. «Дал поручение устранить эту несправедливость», — добавил Текслер в своем telegram-канале. С начала СВО депутаты заксобрания Челябинской области практически на каждом заседании принимали законы, направленные на поддержку участников и их семей. В пресс-службе заксобрания региона ранее напомнили о том, что это за выплаты, компенсации и льготы.