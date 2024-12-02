В Челябинской области расширят список льгот для детей участников СВО

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В Челябинской области студенты, у которых отцы ушли на СВО из других регионов, будут получать ежемесячные выплаты. Об этом 2 декабря сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Предложение совершенно справедливое и необходимо поправить соответствующую нормативно-правовую базу в регионе», — сказал Текслер во время личной встречи со студентом Челябинского механико-технологического техникума Дмитрием Черкашиным. Информация размещена в telegram-канале правительства Челябинской области.

Черкашин сообщил, что его отец ушел на СВО из Ульяновской области. Сам студент прописан в Челябинской области и право на ежемесячные выплаты на территории региона не имеет. «Дал поручение устранить эту несправедливость», — добавил Текслер в своем telegram-канале.

С начала СВО депутаты заксобрания Челябинской области практически на каждом заседании принимали законы, направленные на поддержку участников и их семей. В пресс-службе заксобрания региона ранее напомнили о том, что это за выплаты, компенсации и льготы.

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В Челябинской области студенты, у которых отцы ушли на СВО из других регионов, будут получать ежемесячные выплаты. Об этом 2 декабря сообщил губернатор Алексей Текслер. «Предложение совершенно справедливое и необходимо поправить соответствующую нормативно-правовую базу в регионе», — сказал Текслер во время личной встречи со студентом Челябинского механико-технологического техникума Дмитрием Черкашиным. Информация размещена в telegram-канале правительства Челябинской области. Черкашин сообщил, что его отец ушел на СВО из Ульяновской области. Сам студент прописан в Челябинской области и право на ежемесячные выплаты на территории региона не имеет. «Дал поручение устранить эту несправедливость», — добавил Текслер в своем telegram-канале. С начала СВО депутаты заксобрания Челябинской области практически на каждом заседании принимали законы, направленные на поддержку участников и их семей. В пресс-службе заксобрания региона ранее напомнили о том, что это за выплаты, компенсации и льготы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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