На какие меры поддержки могут рассчитывать челябинские участники СВО и их семьи

С начала специальной военной операции заксобрание Челябинской области практически на каждом заседании принимало законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей. В пресс-службе заксобрания региона напомнили о том, что это за выплаты, компенсации и льготы.
Выплаты
При заключении контракта с Минобороны либо Росгвардией военные единовременно получают 705 тысяч рублей. Сумма в 20 тысяч рублей единовременно выплачивается на каждого несовершеннолетнего ребенка военнослужащего-контрактника.
По 300 тысяч рублей бойцам положено в случае ранения, травмы или контузии, если они не привели к инвалидности. Если инвалидность наступила, бойцам полагается 500 тысяч рублей. В случае гибели военного члены его семьи получат миллион рублей.
По 200 тысяч рублей получает семья участника СВО (в том числе погибшего) на приобретение внутридомового газового оборудования или устройство системы отопления.
Льготы
Участники СВО освобождены от оплаты социальных услуг на дому либо в учреждениях соцобслуживания. До полутора миллионов рублей выделяется на покупку легкового автомобиля военнослужащим и добровольцам, получившим инвалидность и потерявшим одну или обе ноги в ходе СВО. Кроме того, бойцы СВО освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
Также для участников СВО и членов их семей предусмотрена государственная юридическая помощь. Ее они могут получить бесплатно.
Героям РФ или награжденным орденами в ходе участия в СВО положен бесплатный земельный участок для строительства дома или ведения хозяйства. Вместо участка можно выбрать компенсацию в 300 тысяч рублей. Таким же правом наделены семьи погибших.
Пособия на детей
Для семей бойцов СВО предусмотрена компенсация части родительской платы за детский сад. Их детям, учащимся в средних и старших классах школы, а также в техникумах и колледжах, положено бесплатное двухразовое питание.
Для детей-студентов, платно обучающихся в колледжах и техникумах, предусмотрена компенсация до 70 050 рублей в год на оплату обучения. Детям-студентам техникумов, которые обучаются за счет бюджета, выплачивают 18 700 рублей ежемесячно, если их мобилизованный или служащий по контракту родитель состоит на воинском учете в военкомате Челябинской области и зарегистрирован на территории региона.
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