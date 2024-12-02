Может ли Петросян выписать дочь из квартиры — отвечает юрист

2 декабря появилась информация, что Евгений Петросян намерен выписать свою 56-летнюю дочь Викторину из квартиры на Ростовской набережной в Москве. По данным Telegram-канала Mash, юморист хочет лишить дочь права пользования жилым помещением, а также снять ее с регистрационного учета.
В суде отказали Евгению Петросяну из-за допущенных в документе ошибок. Тем не менее, юморист вполне может выписать дочь из квартиры, считает адвокат, член адвокатской палаты Москвы, Константин Кудряшов.
«В случае прекращения семейных отношений собственник в праве просить суд признать бывшего члена семьи утратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета по месту жительства, а проще говоря, „выписать“ из квартиры», — заявил Константин Кудряшов.
Адвокат отметил, что указывать на прекращение семейных отношений с собственником помещения может:
- отказ от ведения общего хозяйства,
- отсутствие общего бюджета,
- отсутствие общих предметов быта,
- неоказание взаимной поддержки друг другу
- выезд в другое место жительства.
«Нередко иски о снятии с регистрационного учета подают перед продажей квартиры, так как продавец обязан передать покупателю жилье свободным от прав третьих лиц. Подобные иски являются одной из возможных составляющих предпродажной подготовки квартиры для соблюдения юридической чистоты сделки, чтобы продать недвижимость подороже», — добавил Константин Кудряшов. «Если не обратиться в суд с подобным иском, то при продаже жилого помещения придется делать существенную скидку».
Напомним, что Викторина Петросян — дочь Евгения Вагановича от первого брака с балериной Беллой Кригер. Сейчас Викторина проживает в Нью-Йорке вместе с американским мужем.
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