Путин сравнил зарплаты ректоров вузов России

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы зарплат ректоров высших учебных заведений в регионах во время встречи с молодыми учеными. Он подчеркнул важность зарплат как стимула для молодежи выбирать карьеру в науке и образовании.
«Зарплата — одна из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и в образование. Но это не главное, конечно», — отметил Путин в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
На встрече присутствовали ученые, которые поделились информацией о своих зарплатах. Один из ученых сообщил, что его зарплата составляет 490 тысяч рублей, из которых 90 тысяч он направляет на помощь Донбассу. Другой ректор зарабатывает около 690 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее Совет Федерации утвердил законопроект о повышении зарплат бюджетникам в России. Проект прошел три чтения в Госдуме. Индексация пройдет 1 января 2025. Зарплата сотрудников, занятых в федеральных учреждениях медицинского, социального, образовательного и научного профиля, увеличится на 13,2%. Кому и на сколько планируют увеличить зарплаты — в материале URA.RU.
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