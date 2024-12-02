Инфляция в России стала устойчивой и дорожает буквально все

Одной из главных тем экономической жизни в России остается инфляция, которая держится на высоком уровне. Ее базовый индекс, исключающий сезонные и административные колебания цен, сохраняется выше 8% еще с апреля 2024 года. Об этом говорят аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Дорожает все или по крайней мере многое: на пике дорожали 75% товаров и услуг, сейчас — около двух третей. Данный уровень инфляции значительно выше нормальных показателей, которые обычно составляют около 40%. Это подчеркивает серьезность и стабильность текущей экономической ситуации, связанной с повышением цен», — отмечают аналитики.
Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 21% в ответ на продолжающийся рост инфляции, который в 2024 году приблизился к двузначным показателям. Это решение вызвало недовольство многих участников экономической жизни страны, о чем сообщается в экономических обзорах.
Софья Донец, главный экономист «Т-инвестиции», подтверждает серьезность подхода Центрального банка. «Банк России посылает сейчас сигнал даже не смягчить или замедлить, а остановить кредитование. Сначала в потребительском секторе, а теперь через те же макропруденциальные ограничения и в корпоративном», — утверждает эксперт.
В связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, на рынке наблюдается снижение темпов кредитной активности, особенно в розничном сегменте. Это происходит на фоне отмены льготных программ ипотеки и введения макропруденциальных мер. Егор Сусин из Газпромбанка Private Banking добавляет, что уже видны замедление и почти остановка потребительского кредита, а также начинают снижаться объемы корпоративного кредитования.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ключевая ставка может повыситься в декабре. Эксперты предполагают, что она изменится на 1-2 процентных пункта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.