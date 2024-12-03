Отцу четырех отравившихся детей под Красноярском предъявили обвинение

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Отца семьи из Красноярска обвинили в причинении смерти по неосторожности
Отца семьи из Красноярска обвинили в причинении смерти по неосторожности Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Отцу четырех детей, которые отравились под Красноярском, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — передает решение СК ТАСС. В конце сентября многодетная семья, состоящая из шести человек, включая четверых детей, пострадала от отравления после того, как на ужин употребила курицу и пельмени. Четверо детей погибли.

Семья обратилась к врачам утром 21 сентября с признаками кишечного расстройства. Все были госпитализированы, но спасти детей не удалось, передает 360.ru. Следствие установило, что за день до отравления глава семейства обработал дом инсектицидным аэрозолем. Причиной смерти детей стало острое отравление ядом.

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Отцу четырех детей, которые отравились под Красноярском, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — передает решение СК ТАСС. В конце сентября многодетная семья, состоящая из шести человек, включая четверых детей, пострадала от отравления после того, как на ужин употребила курицу и пельмени. Четверо детей погибли. Семья обратилась к врачам утром 21 сентября с признаками кишечного расстройства. Все были госпитализированы, но спасти детей не удалось, передает 360.ru. Следствие установило, что за день до отравления глава семейства обработал дом инсектицидным аэрозолем. Причиной смерти детей стало острое отравление ядом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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