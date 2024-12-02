В Екатеринбурге отключились все щиты после показа порно на экране в центре

03 декабря 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Разработчики ограничат возможности дисплеев (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отключили все информационные щиты после того, как на экране около водонапорной башни на площади Труда транслировали порноролик. Работу дисплеев приостановили на время блокировки выхода на сайты для взрослых, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Сейчас владелец экрана — Музей истории Екатеринбурга — обратился к разработчикам программного продукта, с тем чтобы установить соответствующие фильтры. После этого экраны продолжат работу», — следует из сообщения. Инцидент случился накануне. Очевидцы сняли дисплей, на котором был включен порноролик с тематического сайта. В мэрии пояснили, что подобное видео мог включить любой человек, так как доступ к интернету был у всех, а программа позволяла заходить в браузер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отключили все информационные щиты после того, как на экране около водонапорной башни на площади Труда транслировали порноролик. Работу дисплеев приостановили на время блокировки выхода на сайты для взрослых, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Сейчас владелец экрана — Музей истории Екатеринбурга — обратился к разработчикам программного продукта, с тем чтобы установить соответствующие фильтры. После этого экраны продолжат работу», — следует из сообщения. Инцидент случился накануне. Очевидцы сняли дисплей, на котором был включен порноролик с тематического сайта. В мэрии пояснили, что подобное видео мог включить любой человек, так как доступ к интернету был у всех, а программа позволяла заходить в браузер.