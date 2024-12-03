Среди богачей разыграют ужин с мэром Екатеринбурга

Ужин с мэром Екатеринбурга Орловым выставят на благотворительный аукцион

Ужин с Орловым пройдет в неформальной обстановке Фото: Илья Московец © URA.RU

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым стал одним из лотов благотворительного вечера «Екатерининской ассамблеи». Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

«Приобретатель лота в неформальной обстановке сможет обсудить с мэром нашего города интересующие вопросы развития бизнеса, экономики и культуры», — следует из сообщения. Аукцион состоится 6 декабря.

На продажу выставят еще несколько лотов. Так, настольное панно «Герб России», выполненное по всем канонам государственной геральдики, предоставил совладелец компании «Общество Малышева 73» Константин Погребинский. Лот изготовлен из красного самоцвета, золоченой литой бронзы и стразов. Управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова передала картину Германа Метелева «Моцарт и Сальери».

«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала. В 2023 году удалось собрать 200 миллионов рублей, в 2022-м — 108,5 млн рублей, тогда одним из самых дорогих лотов стал ужин с губернатором Евгением Куйвашевым и президентом РСПП Александром Шохиным. Обладателями лота стали Погребинский, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский и учредитель ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский. В 2021 году на аукционе собрали 118,3 млн рублей, а в 2020-м — 94,2 млн рублей.