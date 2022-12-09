Куйвашев собрал 100 миллионов на помощь свердловчанам и детям Донбасса

На благотворительном ужине с Евгением Куйвашевым собрали 100 миллионов рублей, которые пойдут на помощь свердловчанам и детям Маккевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошел благотворительный вечер в рамках Екатерининской ассамблеи, на котором собрали более ста миллионов рублей на реализацию социальных проектов в Свердловской области и помощи детям Донбасса. В открытии благотворительного ужина участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает информационный портал региона.

«Сегодня мы вновь участвуем в благотворительном аукционе, который позволит реализовать сразу несколько социально значимых проектов. А за этими сухими словами стоят судьбы простых людей, детей — всех, кто нуждается в этой помощи», — отметил Евгений Куйвашев на открытии благотворительного вечера. По словам президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, в рамках Екатерининской ассамблеи удалось собрать 108,5 миллионов рублей, которые пойдут на реализацию социально-важных проектов.

Средства будут направлены онкобольным Арамильской городской больницы, в екатеринбургскую школу-интернат №17, в которой учатся дети с ДЦП. Также деньги получит перинатальный центр в Макеевке, город над которым уральский регион взял шефство.

Кроме этого, на благотворительном ужине присутствовал актер Евгений Миронов, поблагодаривший свердловского губернатора за реализацию социально-значимых проектов. «Я очень благодарен Евгению Куйвашеву, который установил высокую планку. Для меня большой пример — как человек, руководя такой большой областью, относится к благотворительности — по-человечески и со всем сердцем», — отметил актер.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 декабря прошла «прямая линия» с Евгением Куйвашев. Это аналог традиционного общения президента РФ Владимира Путина с гражданами, проводимого с 2001 года. Куйвашев отвечал на вопросы около 70 минут, агентство URA.RU передавало шесть главных заявлений свердловского губернатора.