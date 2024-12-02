02 декабря 2024

Телеведущий федерального канала из Кургана побрился налысо. Видео

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Травник Дмитрий Юровский сменил имидж
Травник Дмитрий Юровский сменил имидж Фото:

Курганский травник с медицинским образованием, телеведущий рубрик на федеральных каналах Дмитрий Юровский сменил имидж. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсетях.

«В целом, это был некий ритуал обнуления. Но неожиданно оказалось, что новый образ мне идет, так что думаю, будет новый виток жизни и в моей деятельности. Я хочу пойти в массы, от чего я изначально отказывался: сделать свои сборы более доступными для большинства людей, в том числе для курганцев», — рассказал Юровский URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганский травник, автор и ведущий постоянной рубрики на телеканале ТВЦ Дмитрий Юровский получил в аренду земельный участок в Кетовском районе в рамках программы «Курганский гектар». Там он планировал выращивать редкие травы для своих сборов и организовать аптекарский огород для обучения желающих.

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Курганский травник с медицинским образованием, телеведущий рубрик на федеральных каналах Дмитрий Юровский сменил имидж. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсетях. «В целом, это был некий ритуал обнуления. Но неожиданно оказалось, что новый образ мне идет, так что думаю, будет новый виток жизни и в моей деятельности. Я хочу пойти в массы, от чего я изначально отказывался: сделать свои сборы более доступными для большинства людей, в том числе для курганцев», — рассказал Юровский URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганский травник, автор и ведущий постоянной рубрики на телеканале ТВЦ Дмитрий Юровский получил в аренду земельный участок в Кетовском районе в рамках программы «Курганский гектар». Там он планировал выращивать редкие травы для своих сборов и организовать аптекарский огород для обучения желающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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