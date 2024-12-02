Курганский травник с медицинским образованием, телеведущий рубрик на федеральных каналах Дмитрий Юровский сменил имидж. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсетях.
«В целом, это был некий ритуал обнуления. Но неожиданно оказалось, что новый образ мне идет, так что думаю, будет новый виток жизни и в моей деятельности. Я хочу пойти в массы, от чего я изначально отказывался: сделать свои сборы более доступными для большинства людей, в том числе для курганцев», — рассказал Юровский URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что курганский травник, автор и ведущий постоянной рубрики на телеканале ТВЦ Дмитрий Юровский получил в аренду земельный участок в Кетовском районе в рамках программы «Курганский гектар». Там он планировал выращивать редкие травы для своих сборов и организовать аптекарский огород для обучения желающих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!