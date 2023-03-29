Звезда телеканала ТВЦ получил курганский гектар для проекта

Ведущий авторской рубрики на ТВЦ будет выращивать редкие травы под Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский травник, автор и ведущий постоянной рубрики на телеканале ТВЦ Дмитрий Юровский получил в аренду земельный участок в Кетовском районе в рамках программы «Курганский гектар». На участке он планирует выращивать редкие лекарственные травы. На оформление документов у заявителя ушло больше 2,5 лет, рассказал Юровский URA.RU.

«Получил 90 соток в аренду на 20 лет по программе „Курганский гектар“ в Кетовском округе. Оформлял земельный участок не один — у нас творческий коллектив собрался. Оформление длилось 2,5 года. Сначала от нас отмахивались, после обращений к областным властям началось движение. Этот участок рядом с чебрецовой поляной десятилетиями был брошен и зарастал, но он приспособлен для ведения сельскохозяйственной деятельности. Хочу там выращивать редкие травы для своих сборов и организовать небольшой аптекарский огород для обучения своих учеников», — рассказал Юровский.

Травник отметил, что планирует сосредоточить внимание на растениях Курганской области и использовать для авторских травяных сборов только местное сырье. Договор на аренду земельного участка Юровских готов получить 31 марта.

URA.RU направило запрос в администрацию Кетовского округа с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, в какие сроки предоставляются участки в рамках госпрограммы. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года курганский травник Дмитрий Юровский стал автором и ведущим постоянной рубрики «Без всякой химии» в эфире телеканала ТВЦ. Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет занимается лекарственными растениями, составляет авторские травяные сборы и фиточаи, более 5 лет проводит для курганцев выезды на природу для сбора полезных трав.