Актрису «Каменской» и «Детей Арбата» признали иноагентом

В обновленный реестр иноагентов Минюста попали четыре человека и проект «Продолжение следует». Одним из новых иностранных агентов стала актриса Оксана Мысина, которая снималась, в том числе в сериалах «Каменская» и «Дети Арбата».
«8 августа 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены политолог Михаил Долиев, финансист Андрей Мовчан, актриса Оксана Мысина, активист Андрей Сивенок, а также проект „Продолжение следует“», — говорится на сайте Минюста. Таким образом, сейчас реестр иноагентов насчитывает 1045 человек и организаций.
Согласно данным Министерства юстиции, Сивенок и Долиев были причастны к распространению информации и материалов, связанных с иностранными агентами, при этом Долиев также сотрудничал с организацией, признанной нежелательной на территории России. Помимо этого, Мовчан, Мысина, Долиева и проект «Продолжение следует» публично выразили несогласие с проведением военной операции на Украине. Из всех перечисленных лиц только Сивенок проживает на территории России, остальные находятся за ее пределами.
