Экс-супруга рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим. ред.) Айза и ее новый парень из ХМАО Степан Кузьменко сделали парные татуировки с сакральным смыслом. Теперь на бицепсах влюбленных красуется загадочное число «222».
«Наверное, Айза и Степан сделали парные в честь важной даты в своих отношениях», — предполагают фанаты. Недавно пара отметила четыре месяца с начала романа. Фото новых тату блогерша показала в своем Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На руках у влюбленных появились число «222»» и надписи «good girl»» (хорошая девочка) и «good boy»» (хороший мальчик).
Подписчики вспоминают, что в начале романа со Степаном Айза стала повсеместно замечать три двойки. Якобы число означает символ любви. Нового парня блогерша раскрыла не сразу. Спустя почти месяц отношений она опубликовала совместное фото и сообщила подписчикам, что Степан работает нефтяником в Нижневартовске. Позже оказалось, что загадочный бойфренд приходится сыном главному федеральному инспектору Тюменской области и братом жене мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина.
В беседе с URA.RU тату-мастер из Сургута Сабина Замота пояснила, что клиенты охотнее делают подобные тату, вкладывая в них особый смысл. «Достаточно часто клиенты делают тату с определенным смыслом — это могут быть как цифры и буквы, так и масштабные изображения. Часто клиенты считают, что на подобные тату легче решиться, особенно в первый раз. Якобы не будут жалеть о них, так как это что-то памятное для человека. Такие тату, как правило, придают людям силы в тяжелые минуты. Еще, например, их делают в память умерших близких или питомцев. Иногда даже эмоционально тяжело работать с такими тату, потому что знаешь ее историю», — рассказала собеседница агентства.
Ранее URA.RU рассказывало про вартовчанку, которая сделала тату, вдохновившись уродливым кроликом из снега. Тату-мастер Надежда Девятова изобразила на голени средневекового зайца, похожего на страшный снежный символ 2023 года. В прошлом году эта снежная фигура украсила центральную площадь Нижневартовска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!