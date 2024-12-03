Прокуратура Москвы проверяет Ильтякова за слова про «рожалку» — по заявлению екатеринбурженки

Генпрокуратура не будет наказывать курганского депутата, заявившего о «рожалках»

03 декабря 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

По закону прокуратура не может проверять депутата ГД Александра Ильтякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генпрокуратура РФ передала жалобу на Александра Ильтякова, депутата Госдумы от Курганской области, в прокуратуру Москвы. Ранее поводом для рассмотрения послужило его высказывание «рожать, пока работает рожалка», после чего экс-следователь из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала на единоросса заявление. Как рассказала URA.RU правозащитница, в норме только генпрокурор ставит вопрос об ответственности депутата перед Госдумой. «Сложилось впечатление, что прокуратура не знает, что делать с моим обращением. Есть порядок, установленный законом: генпрокурор выходит в ГД РФ с ходатайством о проведении проверки в отношении депутата, и уже Госдума принимает решение. Прокуратура Москвы не имеет в данном случае никакого отношения к моему обращению, это нижестоящий территориальный орган, и полномочиями принимать решения в отношении депутата Госдумы он не имеет. Скорее всего, если сейчас не осветить в СМИ этот вопрос, могут „захоронить“ это мое обращение», — говорит Герлах. Екатеринбурженка уверена, что по итогу дело может получить несколько исходов. Первый — она получит ответ, что нарушений «не выявлено», а на видео высказывался не Ильтяков, а неустановленное лицо. «Или попытаются „спустить“ обращение в органы внутренних дел, такая практика в надзорном ведомстве тоже есть. Правоприменительная практика у нас вообще порой очень удивительная», — делится Герлах. Скандал разразился, когда Ильтяков выступил против абортов. Он выразил мнение, что с детства нужно внедрять в сознание поколений основы духовности и семейные ценности. Депутат отметил, что пока «рожалка» работает, нужно делать данное на земле. Позже он заявил, что сказал все правильно и назвал вещи своими именами. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура РФ передала жалобу на Александра Ильтякова, депутата Госдумы от Курганской области, в прокуратуру Москвы. Ранее поводом для рассмотрения послужило его высказывание «рожать, пока работает рожалка», после чего экс-следователь из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала на единоросса заявление. Как рассказала URA.RU правозащитница, в норме только генпрокурор ставит вопрос об ответственности депутата перед Госдумой. «Сложилось впечатление, что прокуратура не знает, что делать с моим обращением. Есть порядок, установленный законом: генпрокурор выходит в ГД РФ с ходатайством о проведении проверки в отношении депутата, и уже Госдума принимает решение. Прокуратура Москвы не имеет в данном случае никакого отношения к моему обращению, это нижестоящий территориальный орган, и полномочиями принимать решения в отношении депутата Госдумы он не имеет. Скорее всего, если сейчас не осветить в СМИ этот вопрос, могут „захоронить“ это мое обращение», — говорит Герлах. Екатеринбурженка уверена, что по итогу дело может получить несколько исходов. Первый — она получит ответ, что нарушений «не выявлено», а на видео высказывался не Ильтяков, а неустановленное лицо. «Или попытаются „спустить“ обращение в органы внутренних дел, такая практика в надзорном ведомстве тоже есть. Правоприменительная практика у нас вообще порой очень удивительная», — делится Герлах. Скандал разразился, когда Ильтяков выступил против абортов. Он выразил мнение, что с детства нужно внедрять в сознание поколений основы духовности и семейные ценности. Депутат отметил, что пока «рожалка» работает, нужно делать данное на земле. Позже он заявил, что сказал все правильно и назвал вещи своими именами. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.