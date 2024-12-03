Работал с молодежью: что известно о зверски убитом свердловском бойце СВО

Расстрелянный в ЛНР свердловский офицер СВО Халявин работал учителем в поселке

Дмитрий Халявин ушел на фронт из Рефтинского (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Убитый в ЛНР свердловский участник спецоперации РФ на Украине, майор Дмитрий Халявин занимался патриотическим воспитанием молодежи. Все, что известно об офицере из поселка Рефтинского, — в материале URA.RU.

Халявин, судя по его страницам в соцсетях, родился в 1969 году в Нижнекамске (Татарстан). В 1991-м закончил Челябинское высшее танковое училище. Затем попал в воинскую часть в Хабаровском крае.

В Рефтинском он трудился в МАНОУ «Центр молодежи», был педагогом дополнительного образования. В 2022 стал участником СВО. Женат.

По версии следствия, Халявина убили 21 ноября. Пьяные солдаты Сергей Барбашов и Павел Черкасов расстреляли офицера из личной неприязни. Желая скрыть следы преступления, Барбашов подорвал труп гранатой. Силовики задержали фигурантов, сообщило агентство ЕАН.

Обвиняемые, по данным URA.RU, родом из Оренбурга. У них были проблемы с законом. Жена Сергея заявила, что ее муж не причастен к убийству.

Дмитрий был женат Фото: предоставлено читателем URA.RU