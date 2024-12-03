В Екатеринбурге снесут сотни остановок

Депутат Колесников: в Екатеринбурге снесут 432 остановки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автобусная остановка
Вместо старых установят умные остановки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге власти планируют снести 432 старых остановочных комплекса. На их месте установят новые. Об этом рассказал депутат гордумы Александр Колесников в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU.

«Знаю, что в Екатеринбурге планируется заменить 432 остановки», — сказал Колесников. При этом начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева отметила, что в нынешнем году должны заменить 35 остановочных комплексов, в 2025-м — 90 остановок, а снести — 289 штук. «На эти работы уже заложены средства», — подчеркнула она.

Ранее URA.RU писало, что осенью 2024-го в Екатеринбурге установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Умные комплексы начали монтировать еще с 2019 года.

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В Екатеринбурге власти планируют снести 432 старых остановочных комплекса. На их месте установят новые. Об этом рассказал депутат гордумы Александр Колесников в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. «Знаю, что в Екатеринбурге планируется заменить 432 остановки», — сказал Колесников. При этом начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева отметила, что в нынешнем году должны заменить 35 остановочных комплексов, в 2025-м — 90 остановок, а снести — 289 штук. «На эти работы уже заложены средства», — подчеркнула она. Ранее URA.RU писало, что осенью 2024-го в Екатеринбурге установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Умные комплексы начали монтировать еще с 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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