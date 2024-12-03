В Екатеринбурге снесут сотни остановок

Депутат Колесников: в Екатеринбурге снесут 432 остановки

03 декабря 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Вместо старых установят умные остановки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге власти планируют снести 432 старых остановочных комплекса. На их месте установят новые. Об этом рассказал депутат гордумы Александр Колесников в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. «Знаю, что в Екатеринбурге планируется заменить 432 остановки», — сказал Колесников. При этом начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева отметила, что в нынешнем году должны заменить 35 остановочных комплексов, в 2025-м — 90 остановок, а снести — 289 штук. «На эти работы уже заложены средства», — подчеркнула она. Ранее URA.RU писало, что осенью 2024-го в Екатеринбурге установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Умные комплексы начали монтировать еще с 2019 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге власти планируют снести 432 старых остановочных комплекса. На их месте установят новые. Об этом рассказал депутат гордумы Александр Колесников в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. «Знаю, что в Екатеринбурге планируется заменить 432 остановки», — сказал Колесников. При этом начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева отметила, что в нынешнем году должны заменить 35 остановочных комплексов, в 2025-м — 90 остановок, а снести — 289 штук. «На эти работы уже заложены средства», — подчеркнула она. Ранее URA.RU писало, что осенью 2024-го в Екатеринбурге установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Умные комплексы начали монтировать еще с 2019 года.