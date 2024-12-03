Европа хочет официально ввести войска на Украину

В Европе сейчас обсуждают, стоит ли полноценно вводить свои войска на помощь Украине. С таким заявлением выступили несколько иностранных дипломатов, на которых ссылаются СМИ.
«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — говорится в сообщении агентства «Франс Пресс». Авторы ссылаются на западных дипломатов.
До этого также сообщалось, что Франция и Великобритания начали рассуждать по поводу введения своих войск на Украину. Однако ряд зарубежных СМИ, в частности, The Economist, писали, что дело дальше обсуждений пока не продвигается. В начале декабря новая глава Евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что потенциально европейские военные могут быть направлены на помощь Украине.
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