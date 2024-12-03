Часто путают с ОРВИ: как вовремя распознать микоплазменную пневмонию

С начала декабря в России фиксируют увеличение случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала URA.RU, в чем главная опасность болезни, как отличить ее от обычной пневмонии и как избежать осложнений.
Чем отличается микоплазменная и обычная пневмонии
Микоплазменная пневмония, так же как и обычная, поражает легкие. Однако в отличие от воспаления, вызванного привычными возбудителями, она отличается более плавным началом течения, из-за чего ее часто принимают за обычное ОРВИ и игнорируют симптомы.
«Опасность этой формы пневмонии заключается в том, что ее симптомы развиваются постепенно, часто не вызывая тревоги. Нередко это приводит к тому, что больные упускают оптимальное время начала лечения», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Как отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ
Врач перечислила симптомы, которые помогут опознать микоплазменную пневмонию. По словам Екатерины Демьяновской, насторожить должны:
- сухой кашель, который усиливается и становится мучительным,
- слабость,
- ломота в мышцах,
- боль в грудной клетке.
«При появлении этих признаков стоит обратиться к врачу, даже если они не сопровождаются лихорадкой. Для микоплазменной пневмонии характерно умеренное повышение температуры тела — до 37,5 — 38°C, оно может протекать без существенного ухудшения самочувствия и его можно заметить не сразу», — посоветовала врач.
Как микоплазменная пневмония протекает у детей и взрослых
Врач отметила, что у детей, в отличие от взрослых, микоплазменная пневмония часто сопровождается высыпаниями на коже и отитом — воспалительным заболеванием уха. У взрослых болезнь протекает мягче, однако у пожилых людей из-за ослабленного иммунитета и хронических заболеваний сильно повышается риск осложнений.
Как лечить микоплазменную пневмонию
Екатерина Демьяновская отметила, что микоплазменная пневмония лечится антибиотиками. Вместе с ними больному обычно прописывают симптоматическое лечение: отхаркивающие, жаропонижающие, а также сосудосуживающие средства.
«Также рекомендуется пить больше воды и увлажнять воздух в помещении — так мокрота будет отходить лучше. Противовирусные препараты при этой форме воспаления неэффективны», — добавила врач.
Несмотря на опасность болезни, далеко не всегда пациентов с микоплазменной пневмонией госпитализируют. В стационар отправляют только в случае, если у человека болезнь протекает в тяжелом состоянии, с высокой температурой и сильной одышкой.
Как заражаются микоплазменной пневмонией
Микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем, отметила Екатерина Демьяновская. «Микоплазму выделяет инфицированный больной, и она попадает к здоровым людям при кашле, чихании или тесном контакте», — добавила врач.
Чаще всего вспышки микоплазменной пневмонии происходят в школах, офисах и других местах скопления людей. Чтобы себя защитить, врач посоветовала чаще мыть руки с мылом, проводить влажную уборку помещений, избегать контактов с людьми с симптомами болезни и в целом стараться не посещать людных мест.
Как защитить организм от микоплазменной пневмонии
Чтобы обезопасить себя от осложнений болезни, Екатерина Демьяновская посоветовала позаботиться об укреплении иммунитета. В первую очередь, для этого стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами, а также обеспечить достаточное поступление белка для поддержания иммунных клеток.
«В сезон простуд можно проконсультироваться с врачом по поводу дополнительного приема витаминов. Чтобы организм мог эффективно бороться с инфекциями, также важно соблюдать режим сна и физической активности», — заключила врач.
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