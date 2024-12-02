02 декабря 2024

В Салехарде ограничат движение из-за проведения ярмарки. Скрин

в Салехарде с 6 по 9 декабря перекроют улицу из-за Ямальской ярмарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение движения будет действовать с 6 по 9 декабря (архивное фото)
Ограничение движения будет действовать с 6 по 9 декабря (архивное фото) Фото:

В Салехарде временно перекроют дорогу на участке улицы Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Временное ограничение движения с 14:00 6 декабря до 14:00 9 декабря на участке улицы Карла Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Перекрытие дороги вводится в связи с проведением Ямальской ярмарки.

Схема перекрытия улиц в Салехарде
Схема перекрытия улиц в Салехарде
Фото:

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В Салехарде временно перекроют дорогу на участке улицы Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Временное ограничение движения с 14:00 6 декабря до 14:00 9 декабря на участке улицы Карла Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Перекрытие дороги вводится в связи с проведением Ямальской ярмарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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