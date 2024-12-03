Южная Корея ввела военное положение: что известно к этому часу

В Сеуле начались протесты после введения военного положения
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Военное положения в Южной Кореи было введено после попытки импичмента
Военное положения в Южной Кореи было введено после попытки импичмента Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

В Южной Корее было введено военное положение. По данным СМИ, данная мера связана с тем, что против президента страны Юн Сок Ель пытаются провести процедуру импичмента. Сам он утверждает, что решение было принято для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Причина введения военного положения

Глава республики Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Как он утверждает, это сделано для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Некоторые СМИ отмечают, что мера была введена из-за попытки импичмента, которую неделей ранее выдвинула оппозиционная Демократическая партия. Сам южнокорейский глава заявил, что подобное действие парализует работу администрации.

Отношения с КНДР остаются напряженными. Периодически страны обмениваются ракетными ударами. 

Кто назначен ответственным

Командующим за военное положение в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. Об этом сообщает издание Ренхап. Минобороны Республики привело армию в боевую готовность. По данным СМИ, на улицах уже была замечена военная техника. 

Контроль над СМИ и приостановка работы парламента

На время действия военного положения в стране была взята под контроль работа всех СМИ. Об этом сообщил Пак Ан Су. Вслед за этим он объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране.

Запрет на митинги и демонстрации

Согласно Постановлению №1, с 3 декабря в стране введены следующие меры: всякая политическая активность, включая деятельность Национального Собрания и проведение митингов, находится под запретом. Кроме того, запрещены любые действия, которые могут привести к свержению демократического режима, а также распространение недостоверной информации и манипуляции. Забастовки и собрания, способные спровоцировать хаос, также запрещены.

Медицинским работникам, которые покинули свои рабочие места, необходимо вернуться в течение 48 часов. В противном случае их ждут санкции. Лица, нарушающие данные предписания, могут быть задержаны без предъявления ордера и подвергнуты наказанию в соответствии с законодательством о военном положении.

Протесты в Сеуле начались после введения военного положения

После введения военного положения в Сеуле и других городах начались протесты. У здания Национальной ассамблеи протестующие пытаются прорваться внутрь, их останавливает полиция. Кроме того, на улицах была замечена военная техника, передает telegram-канал Shot.

Посольство РФ обратилось к согражданам не участвовать в манифестациях  

Посольство Российской Федерации в Южной Корее рекомендовало российским гражданам избегать участия в демонстрациях. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Президента Южной Кореи заподозрили в сумасшествии

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил URA.RU, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране. «Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся», — прокомментировал ситуацию кореевед. 

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В Южной Корее было введено военное положение. По данным СМИ, данная мера связана с тем, что против президента страны Юн Сок Ель пытаются провести процедуру импичмента. Сам он утверждает, что решение было принято для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Что известно к этому часу — в материале URA.RU. Причина введения военного положения Глава республики Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Как он утверждает, это сделано для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Некоторые СМИ отмечают, что мера была введена из-за попытки импичмента, которую неделей ранее выдвинула оппозиционная Демократическая партия. Сам южнокорейский глава заявил, что подобное действие парализует работу администрации. Отношения с КНДР остаются напряженными. Периодически страны обмениваются ракетными ударами.  Кто назначен ответственным Командующим за военное положение в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. Об этом сообщает издание Ренхап. Минобороны Республики привело армию в боевую готовность. По данным СМИ, на улицах уже была замечена военная техника.  Контроль над СМИ и приостановка работы парламента На время действия военного положения в стране была взята под контроль работа всех СМИ. Об этом сообщил Пак Ан Су. Вслед за этим он объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране. Запрет на митинги и демонстрации Согласно Постановлению №1, с 3 декабря в стране введены следующие меры: всякая политическая активность, включая деятельность Национального Собрания и проведение митингов, находится под запретом. Кроме того, запрещены любые действия, которые могут привести к свержению демократического режима, а также распространение недостоверной информации и манипуляции. Забастовки и собрания, способные спровоцировать хаос, также запрещены. Медицинским работникам, которые покинули свои рабочие места, необходимо вернуться в течение 48 часов. В противном случае их ждут санкции. Лица, нарушающие данные предписания, могут быть задержаны без предъявления ордера и подвергнуты наказанию в соответствии с законодательством о военном положении. Протесты в Сеуле начались после введения военного положения После введения военного положения в Сеуле и других городах начались протесты. У здания Национальной ассамблеи протестующие пытаются прорваться внутрь, их останавливает полиция. Кроме того, на улицах была замечена военная техника, передает telegram-канал Shot. Посольство РФ обратилось к согражданам не участвовать в манифестациях   Посольство Российской Федерации в Южной Корее рекомендовало российским гражданам избегать участия в демонстрациях. Об этом сообщило агентство Ренхап. Президента Южной Кореи заподозрили в сумасшествии Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил URA.RU, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране. «Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся», — прокомментировал ситуацию кореевед. 
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