Южная Корея ввела военное положение: что известно к этому часу

В Южной Корее было введено военное положение. По данным СМИ, данная мера связана с тем, что против президента страны Юн Сок Ель пытаются провести процедуру импичмента. Сам он утверждает, что решение было принято для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Причина введения военного положения
Глава республики Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Как он утверждает, это сделано для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Некоторые СМИ отмечают, что мера была введена из-за попытки импичмента, которую неделей ранее выдвинула оппозиционная Демократическая партия. Сам южнокорейский глава заявил, что подобное действие парализует работу администрации.
Отношения с КНДР остаются напряженными. Периодически страны обмениваются ракетными ударами.
Кто назначен ответственным
Командующим за военное положение в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. Об этом сообщает издание Ренхап. Минобороны Республики привело армию в боевую готовность. По данным СМИ, на улицах уже была замечена военная техника.
Контроль над СМИ и приостановка работы парламента
На время действия военного положения в стране была взята под контроль работа всех СМИ. Об этом сообщил Пак Ан Су. Вслед за этим он объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране.
Запрет на митинги и демонстрации
Согласно Постановлению №1, с 3 декабря в стране введены следующие меры: всякая политическая активность, включая деятельность Национального Собрания и проведение митингов, находится под запретом. Кроме того, запрещены любые действия, которые могут привести к свержению демократического режима, а также распространение недостоверной информации и манипуляции. Забастовки и собрания, способные спровоцировать хаос, также запрещены.
Медицинским работникам, которые покинули свои рабочие места, необходимо вернуться в течение 48 часов. В противном случае их ждут санкции. Лица, нарушающие данные предписания, могут быть задержаны без предъявления ордера и подвергнуты наказанию в соответствии с законодательством о военном положении.
Протесты в Сеуле начались после введения военного положения
После введения военного положения в Сеуле и других городах начались протесты. У здания Национальной ассамблеи протестующие пытаются прорваться внутрь, их останавливает полиция. Кроме того, на улицах была замечена военная техника, передает telegram-канал Shot.
Посольство РФ обратилось к согражданам не участвовать в манифестациях
Посольство Российской Федерации в Южной Корее рекомендовало российским гражданам избегать участия в демонстрациях. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Президента Южной Кореи заподозрили в сумасшествии
Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил URA.RU, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся», введя военное положение в стране. «Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся», — прокомментировал ситуацию кореевед.
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