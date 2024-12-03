Парламент проголосовал за отмену военного положения в Корее

Большинство депутатов парламента Южной Кореи приняли решение об отмене военного положения. Об этом сообщил телеканал YTN.
«Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения», — говорится в сообщении. Отмечается, что в голосовании приняли участие 300 депутатов, из них 190 поддержали отмену военного положения.
Согласно южнокорейскому законодательству, если большинство членов Национальной ассамблеи (парламент) требует отмены военного положения, президент обязан подчиниться. Сейчас законодатели правящей и оппозиционной партии собираются в парламенте или своих штаб-квартирах в Еидо и Сеуле для обсуждения мер.
Глава республики Юн Сок Ель объявил 3 декабря военное положение в стране. Как он утверждает, это сделано для «искоренения сил КНДР» и защиты конституционного порядка. Некоторые СМИ отмечают, что мера была введена из-за попытки импичмента, которую неделей ранее выдвинула оппозиционная Демократическая партия. В Сеуле и других крупных городах прошли протесты. У здания протестующие пытались прорваться внутрь южнокорейского парламента, их остановила полиция. На улицах также была замечена военная техника.
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