В Корее сохраняется военное положение, несмотря на его отмену парламентом

03 декабря 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

В Корее до сих пор сохраняется военное положение во время протестов Фото: Cho Jung-woo/AP/TASS новость из сюжета Южная Корея ввела военное положение Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до указа об его отмене со стороны президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает местный телеканал YTN. Новость по теме Востоковед назвал URA.RU истинные причины военного положения в Южной Корее «Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока президент не отменит его», — сообщает телеканал. Ранее парламент проголосовал за отмену военного положения. За — выступили 190 депутатов из 300. Протесты в Южной Корее начались после введения военного положения президентом страны. URA.RU собрало всю информацию про происшествие в один материал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до указа об его отмене со стороны президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает местный телеканал YTN. «Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока президент не отменит его», — сообщает телеканал. Ранее парламент проголосовал за отмену военного положения. За — выступили 190 депутатов из 300. Протесты в Южной Корее начались после введения военного положения президентом страны. URA.RU собрало всю информацию про происшествие в один материал.