В Корее сохраняется военное положение, несмотря на его отмену парламентом

Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до указа об его отмене со стороны президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает местный телеканал YTN.
«Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока президент не отменит его», — сообщает телеканал. Ранее парламент проголосовал за отмену военного положения. За — выступили 190 депутатов из 300.
Протесты в Южной Корее начались после введения военного положения президентом страны. URA.RU собрало всю информацию про происшествие в один материал.
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