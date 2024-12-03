Челябинский экс-губернатор Юревич отчаялся вернуть национализированные активы

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными. Об этом сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод».
«Близкие к экс-губернатору источники подтверждают его нежелание вести дальнейшие судебные тяжбы. Юревич понимает, что обжаловать национализацию его активов уже практически нереально. А тратить время на тяжбы с российским государством за границей он считает бессмысленным», — говорится в сообщении.
По информации telegram-канала, экс-губернатор также не планирует участвовать в политической жизни России через своих соратников. Несмотря на то, что многие из них остаются влиятельными фигурами в стране.
Как сообщало URA.RU ранее, Кипр аннулировал «золотой паспорт» Михаила Юревича. В опубликованном каталоге с 77 иностранными инвесторами, которых кабинет министров лишил этих документов, челябинский экс-губернатор указан под номером 55.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!