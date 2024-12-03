03 декабря 2024

Челябинский экс-губернатор Юревич отчаялся вернуть национализированные активы

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Пресс-конференция "Партии пенсионеров", Интерфакс. Москва, юревич михаил, фэйспалм
Юревич ведет судебные тяжбы через адвокатов из зарубежа Фото:
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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными. Об этом сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод».

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«Близкие к экс-губернатору источники подтверждают его нежелание вести дальнейшие судебные тяжбы. Юревич понимает, что обжаловать национализацию его активов уже практически нереально. А тратить время на тяжбы с российским государством за границей он считает бессмысленным», — говорится в сообщении.

По информации telegram-канала, экс-губернатор также не планирует участвовать в политической жизни России через своих соратников. Несмотря на то, что многие из них остаются влиятельными фигурами в стране.

Как сообщало URA.RU ранее, Кипр аннулировал «золотой паспорт» Михаила Юревича. В опубликованном каталоге с 77 иностранными инвесторами, которых кабинет министров лишил этих документов, челябинский экс-губернатор указан под номером 55.

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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными. Об этом сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод». «Близкие к экс-губернатору источники подтверждают его нежелание вести дальнейшие судебные тяжбы. Юревич понимает, что обжаловать национализацию его активов уже практически нереально. А тратить время на тяжбы с российским государством за границей он считает бессмысленным», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, экс-губернатор также не планирует участвовать в политической жизни России через своих соратников. Несмотря на то, что многие из них остаются влиятельными фигурами в стране. Как сообщало URA.RU ранее, Кипр аннулировал «золотой паспорт» Михаила Юревича. В опубликованном каталоге с 77 иностранными инвесторами, которых кабинет министров лишил этих документов, челябинский экс-губернатор указан под номером 55.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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