Челябинский экс-губернатор Юревич отчаялся вернуть национализированные активы

04 декабря 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Юревич ведет судебные тяжбы через адвокатов из зарубежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными. Об этом сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод». Новость по теме Адвокаты Юревича обжаловали решение об аресте его счетов на 18 млрд «Близкие к экс-губернатору источники подтверждают его нежелание вести дальнейшие судебные тяжбы. Юревич понимает, что обжаловать национализацию его активов уже практически нереально. А тратить время на тяжбы с российским государством за границей он считает бессмысленным», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, экс-губернатор также не планирует участвовать в политической жизни России через своих соратников. Несмотря на то, что многие из них остаются влиятельными фигурами в стране. Как сообщало URA.RU ранее, Кипр аннулировал «золотой паспорт» Михаила Юревича. В опубликованном каталоге с 77 иностранными инвесторами, которых кабинет министров лишил этих документов, челябинский экс-губернатор указан под номером 55. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными. Об этом сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод». «Близкие к экс-губернатору источники подтверждают его нежелание вести дальнейшие судебные тяжбы. Юревич понимает, что обжаловать национализацию его активов уже практически нереально. А тратить время на тяжбы с российским государством за границей он считает бессмысленным», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, экс-губернатор также не планирует участвовать в политической жизни России через своих соратников. Несмотря на то, что многие из них остаются влиятельными фигурами в стране. Как сообщало URA.RU ранее, Кипр аннулировал «золотой паспорт» Михаила Юревича. В опубликованном каталоге с 77 иностранными инвесторами, которых кабинет министров лишил этих документов, челябинский экс-губернатор указан под номером 55.