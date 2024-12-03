03 декабря 2024

Bild: Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, шольц олаф, stock
Зеленский рассчитывает на помощь канцлера Германии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания президента США Джо Байдена. Он рассчитывает на помощь Германии. Об этом заявили в немецких СМИ.

«Незадолго до инаугурации Трампа Зеленский не может выбрать себе союзников и избегает резкой критики в адрес Шольца», — сообщили в немецком издании Bild. В статье также отмечается, что глава Украины в полной мере рассчитывает на канцлера Германии Олафа Шольца.

Шольц 2 декабря впервые за несколько лет прилетел в Киев для переговоров с Зеленским. Итоги встречи вызвали неоднозначную реакцию в мире: СМИ обвиняют канцлера в политических интригах, в Кремле отнеслись к поездке Шольца без особого интереса, а сам лидер ФРГ по итогам переговоров «официально» обратился к президенту России Владимиру Путину в своем X (бывший Twitter). Подробности и итоги поездки канцлера в Киев — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания президента США Джо Байдена. Он рассчитывает на помощь Германии. Об этом заявили в немецких СМИ. «Незадолго до инаугурации Трампа Зеленский не может выбрать себе союзников и избегает резкой критики в адрес Шольца», — сообщили в немецком издании Bild. В статье также отмечается, что глава Украины в полной мере рассчитывает на канцлера Германии Олафа Шольца. Шольц 2 декабря впервые за несколько лет прилетел в Киев для переговоров с Зеленским. Итоги встречи вызвали неоднозначную реакцию в мире: СМИ обвиняют канцлера в политических интригах, в Кремле отнеслись к поездке Шольца без особого интереса, а сам лидер ФРГ по итогам переговоров «официально» обратился к президенту России Владимиру Путину в своем X (бывший Twitter). Подробности и итоги поездки канцлера в Киев — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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