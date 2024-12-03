Bild: Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания Трампа

04 декабря 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Зеленский рассчитывает на помощь канцлера Германии Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания президента США Джо Байдена. Он рассчитывает на помощь Германии. Об этом заявили в немецких СМИ. «Незадолго до инаугурации Трампа Зеленский не может выбрать себе союзников и избегает резкой критики в адрес Шольца», — сообщили в немецком издании Bild. В статье также отмечается, что глава Украины в полной мере рассчитывает на канцлера Германии Олафа Шольца. Шольц 2 декабря впервые за несколько лет прилетел в Киев для переговоров с Зеленским. Итоги встречи вызвали неоднозначную реакцию в мире: СМИ обвиняют канцлера в политических интригах, в Кремле отнеслись к поездке Шольца без особого интереса, а сам лидер ФРГ по итогам переговоров «официально» обратился к президенту России Владимиру Путину в своем X (бывший Twitter). Подробности и итоги поездки канцлера в Киев — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания президента США Джо Байдена. Он рассчитывает на помощь Германии. Об этом заявили в немецких СМИ. «Незадолго до инаугурации Трампа Зеленский не может выбрать себе союзников и избегает резкой критики в адрес Шольца», — сообщили в немецком издании Bild. В статье также отмечается, что глава Украины в полной мере рассчитывает на канцлера Германии Олафа Шольца. Шольц 2 декабря впервые за несколько лет прилетел в Киев для переговоров с Зеленским. Итоги встречи вызвали неоднозначную реакцию в мире: СМИ обвиняют канцлера в политических интригах, в Кремле отнеслись к поездке Шольца без особого интереса, а сам лидер ФРГ по итогам переговоров «официально» обратился к президенту России Владимиру Путину в своем X (бывший Twitter). Подробности и итоги поездки канцлера в Киев — в материале URA.RU.