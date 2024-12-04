Творожный десерт пермского производителя оказался сомнительного происхождения

Пермский предприниматель оформил декларации на 19 тонн творожного десерта через «фантомную лабораторию». Бизнесмен продал лакомства в Кировскую и Челябинскую области, Республики Татарстан и Мордовия, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«С 5 ноября по 2 декабря 2024 года ИП Стратенко из с . Сретенское Ильинского городского округа произвел 18,97 тонн творожного десерта с мдж 6%. Продукция была реализована в Кировскую и Челябинскую области, а также в Татарстан и Мордовию. При проверке обнаружено, что декларация на молочную продукцию выдана лабораторией, которая не прошла аккредитацию в национальной системе аккредитации. Эта лаборатория не существует по указанному адресу, и декларация считается недействительной», — сказано в сообщении.
Уточняется, что продукция, сопровождаемая такими декларациями о соответствии, является потенциально опасной и может причинить вред жизни, здоровью и безопасности людей. Управление отозвало у предпринимателя декларации соответствия на творожные десерты мдж 6% с фруктово-ягодным наполнителями и без .
Ранее URA.RU рассказывало о том, что ИП Стратенко Д.А. выпускал сладко-сливочного масло «Крестьянское» с подозрительным составом. Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в продуктовом магазине в Удмуртии.
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