Творожный десерт пермского производителя оказался сомнительного происхождения

В Пермском крае молочную продукцию декларировала лаборатория-фантом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документ о соответствии творожного десерта выдала фантомная лаборатория
Документ о соответствии творожного десерта выдала фантомная лаборатория Фото:

Пермский предприниматель оформил декларации на 19 тонн творожного десерта через «фантомную лабораторию». Бизнесмен продал лакомства в Кировскую и Челябинскую области, Республики Татарстан и Мордовия, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«С 5 ноября по 2 декабря 2024 года ИП Стратенко из с . Сретенское Ильинского городского округа произвел 18,97 тонн творожного десерта с мдж 6%. Продукция была реализована в Кировскую и Челябинскую области, а также в Татарстан и Мордовию. При проверке обнаружено, что декларация на молочную продукцию выдана лабораторией, которая не прошла аккредитацию в национальной системе аккредитации. Эта лаборатория не существует по указанному адресу, и декларация считается недействительной», — сказано в сообщении.

Уточняется, что продукция, сопровождаемая такими декларациями о соответствии, является потенциально опасной и может причинить вред жизни, здоровью и безопасности людей. Управление отозвало у предпринимателя декларации соответствия на творожные десерты мдж 6% с фруктово-ягодным наполнителями и без .

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ИП Стратенко Д.А. выпускал сладко-сливочного масло «Крестьянское» с подозрительным составом. Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в продуктовом магазине в Удмуртии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский предприниматель оформил декларации на 19 тонн творожного десерта через «фантомную лабораторию». Бизнесмен продал лакомства в Кировскую и Челябинскую области, Республики Татарстан и Мордовия, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. «С 5 ноября по 2 декабря 2024 года ИП Стратенко из с . Сретенское Ильинского городского округа произвел 18,97 тонн творожного десерта с мдж 6%. Продукция была реализована в Кировскую и Челябинскую области, а также в Татарстан и Мордовию. При проверке обнаружено, что декларация на молочную продукцию выдана лабораторией, которая не прошла аккредитацию в национальной системе аккредитации. Эта лаборатория не существует по указанному адресу, и декларация считается недействительной», — сказано в сообщении. Уточняется, что продукция, сопровождаемая такими декларациями о соответствии, является потенциально опасной и может причинить вред жизни, здоровью и безопасности людей. Управление отозвало у предпринимателя декларации соответствия на творожные десерты мдж 6% с фруктово-ягодным наполнителями и без . Ранее URA.RU рассказывало о том, что ИП Стратенко Д.А. выпускал сладко-сливочного масло «Крестьянское» с подозрительным составом. Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в продуктовом магазине в Удмуртии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...