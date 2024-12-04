Боец ВСУ сообщил об активных действиях российской армии на покровском направлении. Он отметил, что обстановка у Покровска (Красноармейска), который находится примерно в 60 километрах к юго-западу от Краматорска, стала напряженной.
«Примерно в 60 километрах к юго-западу от Краматорска обстановка еще более напряженная. С октября российские войска добились тактического прогресса и уже стоят у ворот Покровска», — передает слова украинского военного издание T-Online.
Боец ВСУ указывает на российское превосходство и слабости украинских войск, связанные с недостаточной координацией между подразделениями. Он также отметил изменение тактики ВС РФ, где небольшие группы атакуют и затем получают поддержку от механизированных подразделений, на что украинские военные не нашли адекватного ответа.
Украинский лидер Владимир Зеленский 18 ноября экстренно посетил Покровск в ДНР. Он назвал положение в районе этого города одним из самых сложных для ВСУ. Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг предупредил о критической ситуации для украинских сил в этом районе и отметил важность Покровска для военных операций, предполагая, что украинские силы могут быть вынуждены покинуть город к концу 2024 или началу 2025 года, передает «Ридус».
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