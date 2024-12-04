Бастрыкин поручил проверить незаконный вывоз детей за границу из Пермского края

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Проблему вывоза детей за границу обсуждали на федеральном канале
Проблему вывоза детей за границу обсуждали на федеральном канале Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о незаконном вывозе детей за границу из Пермского края. Поводом стало обсуждение этой проблемы на федеральном канале, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В программе федерального телеканала обсуждался вывоз детей в иностранные государства. В некоторых регионах России продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой детей за рубеж», — говорится в telegram-канале следственного комитета России.

Следственные органы СК России проверяют озвученные факты. Бастрыкин поручил руководителям СУ СК России в Волгоградской, Иркутской, Курской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском, Приморском и Хабаровском краях доложить ему о мерах реагирования на эту проблему.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о незаконном вывозе детей за границу из Пермского края. Поводом стало обсуждение этой проблемы на федеральном канале, сообщили в пресс-службе ведомства. «В программе федерального телеканала обсуждался вывоз детей в иностранные государства. В некоторых регионах России продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой детей за рубеж», — говорится в telegram-канале следственного комитета России. Следственные органы СК России проверяют озвученные факты. Бастрыкин поручил руководителям СУ СК России в Волгоградской, Иркутской, Курской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском, Приморском и Хабаровском краях доложить ему о мерах реагирования на эту проблему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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