Бастрыкин поручил проверить незаконный вывоз детей за границу из Пермского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о незаконном вывозе детей за границу из Пермского края. Поводом стало обсуждение этой проблемы на федеральном канале, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В программе федерального телеканала обсуждался вывоз детей в иностранные государства. В некоторых регионах России продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой детей за рубеж», — говорится в telegram-канале следственного комитета России.
Следственные органы СК России проверяют озвученные факты. Бастрыкин поручил руководителям СУ СК России в Волгоградской, Иркутской, Курской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском, Приморском и Хабаровском краях доложить ему о мерах реагирования на эту проблему.
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