Свердловский министр предрек коммунальный коллапс, если не повысить тарифы

В Свердловской области готовят почву для повышения тарифов ЖКХ

04 декабря 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Повышение тарифов необходимо для повышения зарплат коммунальщикам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области жильцам многоквартирных и частных домов перестанут предоставлять услуги ЖКХ в случае сдерживания тарифов, а коммунальщики начнут увольняться из-за низких зарплат. Об этом заявил глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, выступая на Совете представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент URA.RU. «Если мы еще на год-два сдержим тарифы, то коммунальная услуга не будет предоставляться жителям частного сектора и многоквартирных домов. Во многих муниципалитетах износ сетей превышает 80%, тепловая энергия и вода не дойдет до потребителей», — пояснил Смирнов. По его словам, повышение тарифов необходимо и для повышения зарплат работникам ЖКХ, иначе они покинут сферу, так как на данный момент в среднем специалисты получают не больше 40 тысяч рублей. «Если мы не поднимем зарплаты рабочим в коммунальном хозяйстве, услуги некому будет оказывать», — подчеркнул министр. Ранее Смирнов призвал поднять тарифы, объяснив это тем, что их сдерживание приносит вред жителям, потому что таким образом власти поддерживают не бедных, а богатых. При этом он отметил, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Депутаты гордум крупных городов Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области жильцам многоквартирных и частных домов перестанут предоставлять услуги ЖКХ в случае сдерживания тарифов, а коммунальщики начнут увольняться из-за низких зарплат. Об этом заявил глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, выступая на Совете представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент URA.RU. «Если мы еще на год-два сдержим тарифы, то коммунальная услуга не будет предоставляться жителям частного сектора и многоквартирных домов. Во многих муниципалитетах износ сетей превышает 80%, тепловая энергия и вода не дойдет до потребителей», — пояснил Смирнов. По его словам, повышение тарифов необходимо и для повышения зарплат работникам ЖКХ, иначе они покинут сферу, так как на данный момент в среднем специалисты получают не больше 40 тысяч рублей. «Если мы не поднимем зарплаты рабочим в коммунальном хозяйстве, услуги некому будет оказывать», — подчеркнул министр. Ранее Смирнов призвал поднять тарифы, объяснив это тем, что их сдерживание приносит вред жителям, потому что таким образом власти поддерживают не бедных, а богатых. При этом он отметил, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Депутаты гордум крупных городов Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы.