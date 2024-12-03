Свердловчанам придется ждать 12 лет, чтобы получить чистую воду из-под крана

04 декабря 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

В регионе актуальна проблема ржавой воды в квартирах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы в квартирах свердловчан текла из-под кранов чистая вода, необходимо заменить все сети. При нынешнем финансировании работы могут растянуться на 12 лет. Об этом заявил глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, выступая на Совете представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент URA.RU. «Чтобы заменить все сети в Свердловской области, необходимо порядка 750 млрд рублей. При нынешних принятых тарифах и нынешнем финансировании за счет средств всех бюджетов это порядка 12 лет. И это только на сети», — отметил Смирнов. Ранее министр призвал поднять тарифы, так как их сдерживание приносит вред жителям, ведь таким образом власти поддерживают не бедных, а богатых. При этом он отметил, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Депутаты гордум крупных городов Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Это необходимо, чтобы обеспечить достойный уровень зарплат в отрасли, а также на содержание инфраструктуры. Если тарифы не поднять, свердловчане и вовсе могут остаться без услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы в квартирах свердловчан текла из-под кранов чистая вода, необходимо заменить все сети. При нынешнем финансировании работы могут растянуться на 12 лет. Об этом заявил глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, выступая на Совете представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент URA.RU. «Чтобы заменить все сети в Свердловской области, необходимо порядка 750 млрд рублей. При нынешних принятых тарифах и нынешнем финансировании за счет средств всех бюджетов это порядка 12 лет. И это только на сети», — отметил Смирнов. Ранее министр призвал поднять тарифы, так как их сдерживание приносит вред жителям, ведь таким образом власти поддерживают не бедных, а богатых. При этом он отметил, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Депутаты гордум крупных городов Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Это необходимо, чтобы обеспечить достойный уровень зарплат в отрасли, а также на содержание инфраструктуры. Если тарифы не поднять, свердловчане и вовсе могут остаться без услуг.