«Работают по схеме сестер Камшиловых»: в Челябинске активизировались автоподставщики

В Челябинске автоподставщики устаивают аварии по типовым схемам

04 декабря 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Фамилии автоподставщиков хорошо знакомы страховому сообществу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Задержание курганских сестер Камшиловых В Челябинске активизировалась группа автоподставщиков, которые устаивают аварии по типовым схемам и, чаще всего, на старых японских машинах. С каждой аварии они выручают порядка 350 тысяч рублей. Рекордный территориальный коэффициент Челябинска — это прямое следствие активности автоподставщиков, говорят в страховых компаниях. «Фамилии автоподставщиков хорошо знакомы страховому сообществу, но обращения в полицию в основном не дают результата: доказать злой умысел крайне проблематично. При этом на каждом таком ДТП автоподставщики выручают порядка 350 тысяч рублей и рекордный территориальный коэффициент Челябинска (фактор, влияющий на цену полиса ОСАГО — прим. URA.RU) — прямое следствие их действий», — рассказали на условиях анонимности сотрудники страховых компаний, пишет сайт «74.ру». Подставные ДТП в Челябинске чаще всего происходят на старых праворульных японских машинах — некоторые машины за год по пять раз попадают в ДТП. И в местах со спорными схемами движения. Машины, которые попадают в аварии, имеют минимальные повреждения. А вот японские — более серьезные, на 350-400 тысяч рублей. Специалисты объяснили стоимость на примере Nissan Fuga 2005 года, который четыре раза за год был в ДТП. Крупные элементы бампера для этого Nissan, по справочнику Российского союза автомобилистов (РСА), оцениваются в 350 тысяч рублей, фара — в 200 тысяч рублей без учета мелочевки и работ по замене. «При составлении справочника РСА по закону нужно учитывать стоимость новых деталей. Большие расходы на стоимость детали связаны с доставкой из Японии», — говорят эксперты. Автоподставщики не ремонтируют машины новыми оригинальными деталями, а берут их в магазинах, которые предлагают детали по стоимости в разы меньше. Отсюда и получается, что на ремонт они тратят около 50 тысяч рублей. Остальная сумма выплаты — 300-400 тысяч рублей — идет им в карман. Иногда автоподставщики требуют натуральное возмещение ущерба (то есть направление в сервис), но ремонтировать старый японский автомобиль не берется никто. Тогда страховая возмещает полный ущерб без учета коэффициента износа. В Кургане ранее задержали известных автоподставщиц сестер Камшиловых. Их имена хорошо известны автомобилистам уже более десяти лет, но задержали их, когда они подставились «не под того человека». Камшиловых обвиняют в совершении мошенничества (часть четвертая статьи 159.5 УК РФ) для извлечения прибыли после дорожных происшествий. Корреспондент URA.RU собрал факты из жизни женщин, которых многие считают автоподставщицами. Вся информация о задержании сестер Камшиловых в Кургане собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске активизировалась группа автоподставщиков, которые устаивают аварии по типовым схемам и, чаще всего, на старых японских машинах. С каждой аварии они выручают порядка 350 тысяч рублей. Рекордный территориальный коэффициент Челябинска — это прямое следствие активности автоподставщиков, говорят в страховых компаниях. «Фамилии автоподставщиков хорошо знакомы страховому сообществу, но обращения в полицию в основном не дают результата: доказать злой умысел крайне проблематично. При этом на каждом таком ДТП автоподставщики выручают порядка 350 тысяч рублей и рекордный территориальный коэффициент Челябинска (фактор, влияющий на цену полиса ОСАГО — прим. URA.RU) — прямое следствие их действий», — рассказали на условиях анонимности сотрудники страховых компаний, пишет сайт «74.ру». Подставные ДТП в Челябинске чаще всего происходят на старых праворульных японских машинах — некоторые машины за год по пять раз попадают в ДТП. И в местах со спорными схемами движения. Машины, которые попадают в аварии, имеют минимальные повреждения. А вот японские — более серьезные, на 350-400 тысяч рублей. Специалисты объяснили стоимость на примере Nissan Fuga 2005 года, который четыре раза за год был в ДТП. Крупные элементы бампера для этого Nissan, по справочнику Российского союза автомобилистов (РСА), оцениваются в 350 тысяч рублей, фара — в 200 тысяч рублей без учета мелочевки и работ по замене. «При составлении справочника РСА по закону нужно учитывать стоимость новых деталей. Большие расходы на стоимость детали связаны с доставкой из Японии», — говорят эксперты. Автоподставщики не ремонтируют машины новыми оригинальными деталями, а берут их в магазинах, которые предлагают детали по стоимости в разы меньше. Отсюда и получается, что на ремонт они тратят около 50 тысяч рублей. Остальная сумма выплаты — 300-400 тысяч рублей — идет им в карман. Иногда автоподставщики требуют натуральное возмещение ущерба (то есть направление в сервис), но ремонтировать старый японский автомобиль не берется никто. Тогда страховая возмещает полный ущерб без учета коэффициента износа. В Кургане ранее задержали известных автоподставщиц сестер Камшиловых. Их имена хорошо известны автомобилистам уже более десяти лет, но задержали их, когда они подставились «не под того человека». Камшиловых обвиняют в совершении мошенничества (часть четвертая статьи 159.5 УК РФ) для извлечения прибыли после дорожных происшествий. Корреспондент URA.RU собрал факты из жизни женщин, которых многие считают автоподставщицами. Вся информация о задержании сестер Камшиловых в Кургане собрана в сюжете на URA.RU.