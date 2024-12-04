Джонни Депп расстался с моделью из Екатеринбурга Власовой

04 декабря 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Слухи о романе Джонни Деппа и Юлии Власовой ходят с 2022 года Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press Голливудский актер Джонни Депп и модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которым приписывали роман, разорвали отношения. Они отписались друг от друга в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а одновременно с этим иностранные СМИ пишут о новых отношениях звезды шоу-бизнеса с испанской моделью Джесс Бордиу. «Модель часто пишет о звезде „Пиратов Карибского моря“ и, судя по всему, является его поклонником», — передает издание Daily Mail. Отмечается, что Депп и Бордиу были вместе на кинофестивале в Севилье и на свидании в Сан-Себастьяне, однако позже представители актера заявили, что он «наслаждается холостятской жизнью». Судя по соцсетям испанской модели, она интересуется музыкой, кино, модой, путешествиями и фотографиями. Девушка снимается для журналов Dior, в то время как Депп является лицом Eau Sauvage того же бренда. Слухи о романе Деппа с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях, а также заявляла о планах на свадьбу. Однако несколько дней назад девушка намекнула, что еще не нашла мужчину, рассказав о том, с кем она будет чувствовать себя комфортно. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голливудский актер Джонни Депп и модель Юлия Власова (родом из Екатеринбурга), которым приписывали роман, разорвали отношения. Они отписались друг от друга в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а одновременно с этим иностранные СМИ пишут о новых отношениях звезды шоу-бизнеса с испанской моделью Джесс Бордиу. «Модель часто пишет о звезде „Пиратов Карибского моря“ и, судя по всему, является его поклонником», — передает издание Daily Mail. Отмечается, что Депп и Бордиу были вместе на кинофестивале в Севилье и на свидании в Сан-Себастьяне, однако позже представители актера заявили, что он «наслаждается холостятской жизнью». Судя по соцсетям испанской модели, она интересуется музыкой, кино, модой, путешествиями и фотографиями. Девушка снимается для журналов Dior, в то время как Депп является лицом Eau Sauvage того же бренда. Слухи о романе Деппа с Власовой ходят с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях, а также заявляла о планах на свадьбу. Однако несколько дней назад девушка намекнула, что еще не нашла мужчину, рассказав о том, с кем она будет чувствовать себя комфортно. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале агентства.