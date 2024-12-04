Бизнес ожидает встречи с Путиным в конце года

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Владимир Путин проведет встречу с российскими бизнесменами
Владимир Путин проведет встречу с российскими бизнесменами Фото:

Бизнес ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Российской общественной организации работодателей (РСПП) Александр Шохин на форуме «Россия зовет».

«Бизнес ждет встречи с Путиным в конце года», — заявил Шохин. Он отметил, что конкретные планы зависят от президента, и выразил надежду на проведение этой встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также сообщил о возможной встрече Путина с представителями бизнеса до конца года, отметив, что такие встречи традиционны. По его словам, детали будут предоставлены, как только они станут известны.

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Бизнес ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Российской общественной организации работодателей (РСПП) Александр Шохин на форуме «Россия зовет». «Бизнес ждет встречи с Путиным в конце года», — заявил Шохин. Он отметил, что конкретные планы зависят от президента, и выразил надежду на проведение этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также сообщил о возможной встрече Путина с представителями бизнеса до конца года, отметив, что такие встречи традиционны. По его словам, детали будут предоставлены, как только они станут известны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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