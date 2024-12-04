Бизнес ожидает встречи с Путиным в конце года

Бизнес ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Российской общественной организации работодателей (РСПП) Александр Шохин на форуме «Россия зовет».
«Бизнес ждет встречи с Путиным в конце года», — заявил Шохин. Он отметил, что конкретные планы зависят от президента, и выразил надежду на проведение этой встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также сообщил о возможной встрече Путина с представителями бизнеса до конца года, отметив, что такие встречи традиционны. По его словам, детали будут предоставлены, как только они станут известны.
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