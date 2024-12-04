Наемника из США будут судить за теракт в Курской области

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Американского наемника заочно отправили под стражу
Американского наемника заочно отправили под стражу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Наемник из США Деррик Бейлс (включен в перечень террористов и экстремистов) был заочно арестован судом за наемничество и совершение теракта в Курской области в августе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«По ходатайству следователя СК России суд избрал (заочно) Бейлсу меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает telegram-канал СК. В ходе предварительного следствия были проведены допросы свидетелей, осмотрены документы и интернет-ресурсы, благодаря чему были собраны «неопровержимые доказательства, которые полностью подтвердили его вину. Дополнительно, Деррик Бейлс был объявлен в международный розыск.

Ранее был заочно арестован за вторжение в Курскую область американский наемник из ВСУ Дэниэл Ребар. Он высказывался негативно о россиянах и поддерживал украинцев в социальных сетях. Ребар также обвиняется в терроризме, наемничестве, убийствах и других тяжких преступлениях.

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Наемник из США Деррик Бейлс (включен в перечень террористов и экстремистов) был заочно арестован судом за наемничество и совершение теракта в Курской области в августе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «По ходатайству следователя СК России суд избрал (заочно) Бейлсу меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает telegram-канал СК. В ходе предварительного следствия были проведены допросы свидетелей, осмотрены документы и интернет-ресурсы, благодаря чему были собраны «неопровержимые доказательства, которые полностью подтвердили его вину. Дополнительно, Деррик Бейлс был объявлен в международный розыск. Ранее был заочно арестован за вторжение в Курскую область американский наемник из ВСУ Дэниэл Ребар. Он высказывался негативно о россиянах и поддерживал украинцев в социальных сетях. Ребар также обвиняется в терроризме, наемничестве, убийствах и других тяжких преступлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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