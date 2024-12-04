Наемника из США будут судить за теракт в Курской области

Наемник из США Деррик Бейлс (включен в перечень террористов и экстремистов) был заочно арестован судом за наемничество и совершение теракта в Курской области в августе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«По ходатайству следователя СК России суд избрал (заочно) Бейлсу меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает telegram-канал СК. В ходе предварительного следствия были проведены допросы свидетелей, осмотрены документы и интернет-ресурсы, благодаря чему были собраны «неопровержимые доказательства, которые полностью подтвердили его вину. Дополнительно, Деррик Бейлс был объявлен в международный розыск.
Ранее был заочно арестован за вторжение в Курскую область американский наемник из ВСУ Дэниэл Ребар. Он высказывался негативно о россиянах и поддерживал украинцев в социальных сетях. Ребар также обвиняется в терроризме, наемничестве, убийствах и других тяжких преступлениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.