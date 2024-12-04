Как подать заявку на отбор в программу «Время героев»

Организаторы программы «Время героев»: заявку на отбор можно отправить по почте

04 декабря 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Военные, участвующее в СВО, могут стать участником программы «Время героев» и получить управленческие навыки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы СВО, желающие принять участие в отборе на программу «Время героев», могут отправить заявку не только по интернету, но также почте. Военные, находящиеся на фронте, могут написать соответствующее письмо. Об этом сообщили организаторы программы. Она реализуется по личному поручению президента РФ Владимира Путина и направлена на обучение участников спецоперации на Украине управленческим навыкам. «Напоминаем, что заявки для участия в отборе на программу „Время героев“ можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо и отправить его установленным образом», — уточнили организаторы в своем telegram-канале. Все заявки просят направлять по адресу: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, дом 70/54. Также необходимо указать Южно-Российский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В соответствующем письме необходимо указать ФИО, дату рождения, военную должность, а также все имеющиеся государственные награды. Помимо этого можно упомянуть уже имеющийся опыт в управленческой сфере. Накануне Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) пообщался с российскими военными. Те изъявили о своем желании присоединиться к программе «Время героев». Российский глава подчеркнул, что отбор проводится довольно серьезный и пожелал всем желающим удачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы СВО, желающие принять участие в отборе на программу «Время героев», могут отправить заявку не только по интернету, но также почте. Военные, находящиеся на фронте, могут написать соответствующее письмо. Об этом сообщили организаторы программы. Она реализуется по личному поручению президента РФ Владимира Путина и направлена на обучение участников спецоперации на Украине управленческим навыкам. «Напоминаем, что заявки для участия в отборе на программу „Время героев“ можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо и отправить его установленным образом», — уточнили организаторы в своем telegram-канале. Все заявки просят направлять по адресу: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, дом 70/54. Также необходимо указать Южно-Российский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В соответствующем письме необходимо указать ФИО, дату рождения, военную должность, а также все имеющиеся государственные награды. Помимо этого можно упомянуть уже имеющийся опыт в управленческой сфере. Накануне Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) пообщался с российскими военными. Те изъявили о своем желании присоединиться к программе «Время героев». Российский глава подчеркнул, что отбор проводится довольно серьезный и пожелал всем желающим удачи.