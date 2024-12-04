Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области

ВСУ также потеряли танк и две бронемашины
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Помимо потери 280 бойцов на курском направлении, ВСУ остались без танка и двух бронемашин, передали в МО РФ. По данным ведомства, всего за время боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли почти 38 тысяч военных.
Ранее сообщалось, что американского наемника будут судить за теракт в Курской области. Он объявлен в международный розыск.
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