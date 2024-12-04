Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки 280 военных на Курском направлении
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ВСУ также потеряли танк и две бронемашины
ВСУ также потеряли танк и две бронемашины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо потери 280 бойцов на курском направлении, ВСУ остались без танка и двух бронемашин, передали в МО РФ. По данным ведомства, всего за время боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли почти 38 тысяч военных. 

Ранее сообщалось, что американского наемника будут судить за теракт в Курской области. Он объявлен в международный розыск.

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ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Помимо потери 280 бойцов на курском направлении, ВСУ остались без танка и двух бронемашин, передали в МО РФ. По данным ведомства, всего за время боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли почти 38 тысяч военных.  Ранее сообщалось, что американского наемника будут судить за теракт в Курской области. Он объявлен в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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