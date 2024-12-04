Вице-спикер ГД Жуков рассказал, какие товары подорожают из-за падения рубля

Падение рубля, которое произошло в последние дни, приведет к увеличению цен в России. В частности, ожидается рост на импортные товары. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«Конечно, рубль влияет на цены, на импортные товары, безусловно. Вот. Но это все-таки сегмент не очень большой», — подчеркнул депутат Журавлев, отвечая на вопрос корреспондента агентства о влиянии курса валюты на цены в стране.
Вице-спикер также добавил, что людей в первую очередь волнует, вырастет ли стоимость товаров повседневного обихода. Именно поэтому сейчас необходимо направить все усилия на снижение инфляции в России, чтобы этого не произошло, уточнил он.
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