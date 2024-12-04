Депутат Тюменской областной думы, глава ямальской строительной компании «Ямалтрансстрой» Игорь Нак не станет участвовать в выборах в новый созыв областного парламента. Об этом агентству сообщил источник в политических кругах Ямала.
«На выборы Нак не пойдет, однако не стоит полагать, что на его карьере отразился коррупционный скандал со взяткой экс-мэру Нового Уренгоя Воронову, в котором оказался его сын Григорий. О том, что доверие непосредственно к Наку-старшему не ослабло говорит и награждение его орденом Александра Невского — указ об этом недавно подписал президент. Игорь Нак оставит думу и будет спокойно заниматься своими делами, не потеряв во влиянии», — объяснил агентству инсайдер.
Получить комментарий Игоря Нака агентству не удалось. Корреспондент не смог дозвониться до политика.
Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин считает, что предполагать, как будет развиваться избирательная кампания в Тюменскую облдуму на такой большой дистанции (выборы пройдут в сентября 2026 года) не целесообразно — по мнению эксперта, в настоящее время события могут принять любой оборот. Впрочем, влияние ямальского олигарха, по мнению политолога, не сократится даже с потерей мандата. «Игорь Нак останется Игорем Наком даже не будучи депутатом», — заключает Забродин.
Григория Нака, обвиняют в даче взятки в особо крупном размере — сейчас он и другие фигуранты дела о взятке экс-главе Нового Уренгоя Воронову находятся в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин наградил Игоря Нака орденом Александра Невского.
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