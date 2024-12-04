В России приблизили сроки запуска участка будущей трассы М-12, который проходит по Башкирии, Пермскому краю и Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, строительство автодорожного моста протяженностью 813 метров вышло на финишную прямую. Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов объяснил URA.RU, что участок качественно улучшит логистику регионов Урала.
«Новая дорога от города Дюртюли до поселка Ачит протяженностью 275 км станет частью продолжения скоростной трассы М-12 „Восток“ до Екатеринбурга и позволит обеспечить быстрое, комфортное и безопасное передвижение россиян, увеличить грузопоток, открыть перспективы для развития внутреннего туризма и создать условия для запуска новых инвестиционных проектов.
Вместе с основным ходом дороги возводим и искусственные сооружения. В частности, в Республике Башкортостан завершаем строительство моста через реку Белую протяженностью 813 м. Это самое большое сооружение на участке Дюртюли — Ачит», — цитирует пресс-служба правительства Марата Хуснуллина.
Автодорога «Дюртюли — Ачит» строится в три этапа по границам регионов прохождения: первый этап в Башкирии длиной 140 км, второй в Пермском крае — 92 км, третий в Свердловской области — 43 км. В Башкирии, помимо дорожного полотна, строят две транспортные развязки, 19 мостов, а также девять биопереходов для животных. На территории Пермского края планируется возвести две развязки, 31 мост и путепровод, в том числе 15 биопереходов. В Свердловской области планируют возвести две развязки, 11 мостов и путепроводов, один биопереход.
Мост через реку Белую — важнейшая автодорожная переправа на будущей скоростной трассе М-12 «Восток», расположенная на участке Дюртюли — Ачит в Башкортостане. Уже забетонированы все 10 пролетных строений моста. Специалистам предстоит уложить асфальтобетон, смонтировать ограждение, освещение и нанести разметку.
Трасса М-12, в частности, строящийся участок, поможет связать регионы скоростным автодорожным поясом, что также качественно улучшит логистику России в условиях санкций и разворота на Восток, объяснил Виталий Ефимов. «Этот участок дороги имеет большое значение и приближает сроки запуска трассы М-12 „Восток“, а скоростная дорога М-12 „Восток“ Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень — часть транспортного маршрута „Россия“. И про это направление раньше говорили, так: путь от Парижа до Владивостока. Если не брать в расчет европейские территории, то можно сказать: дорога от Минска и до Владивостока».
После запуска трассы М-12 «Восток» время в пути сократится вдвое: например, от Казани до Екатеринбурга можно будет доехать за 7 часов, а от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга — за 17,5 часа, напомнил депутат. Трасса пройдет по территориям девяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Ее общая протяженность от Москвы до Тюмени составит 1 961 км.
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