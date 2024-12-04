Задержание замглавы УФНС и отчет губернатора ЯНАО полпреду: события 4 декабря

Высокопоставленного налоговика задержали в ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал полпреду президента в УрФО Артему Жоге о раннем предупреждении лесных пожаров. В Новом Уренгое силовики провели задержание замначальника УФНС Саргиса Григоряна, а мужчина застрелил женщину из пистолета. Об этих и других событиях, произошедших в округе 4 декабря — в материале URA.RU.
- Артюхов принял участие в заседании Коллегии по национальной безопасности в УрФО. Он сообщил полпреду президента РФ Жоге о том, что на Ямале успешно внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров и данный курс будет продолжен.
- Источники агентства полагают, что олигарх Игорь Нак не получит мандат на следующих выборах в Тюменскую облдуму. Политолог Евгений Забродин же сообщил, что пока рано делать прогнозы, выборы пройдут в 2026 году.
- Мэр Салехарда Алексей Титовский передал на хранение семье погибшего военнослужащего орден Мужества. Алексей Минин до заключения контракта с Минобороны РФ работал замначальника отдела в противопожарной службе.
- Глава администрации Шурышкарского района Олег Попов заявил об учреждении новой премии общественного признания. Впервые статуэтки «Серебряный стерх» шурышкарцы получат 6 декабря.
- В Новом Уренгое был задержан замруководителя ямальской УФНС Григорян. Факт задержания был подтвержден несколькими независимыми друг от друга источниками. Связано ли его задержание с делом экс-главы окружной налоговой службы Яны Калюжиной, пока неизвестно.
- Стало известно, что 30 ноября в газовой столице произошло убийство. Местный житель произвел три выстрела из пистолета в голову женщины, с которой поссорился.
- Победительница конкурса красоты Альбина Горелова рассказала агентству, как решилась на участие в нем. Девушка просто решила осуществить давнюю мечту.
- Ямальские медики выявили более 1200 новых случаев онкологии за год. В 63% заболевание выявлялось на ранней стадии.
- На округ обрушились метели. Из-за непогоды было парализовано движение в Тазовском районе.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно познакомится на сайте URA.RU.
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